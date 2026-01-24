今週の【上場来高値銘柄】大林組、住友鉱、芝浦など209銘柄
今週の日経平均株価は、前半のグリーンランドを巡る米欧対立が響き、前週末比89円安の5万3846円と3週ぶりに反落した。［相場全体が上昇するなか、上値追いで｜相場全体が下落するなか、逆行高で］上場来高値を更新した銘柄は209社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、自社株1513万9700株を消却する大林組 <1802> [東証Ｐ]、半導体メモリー株人気に乗ったトーメンデバイス <2737> [東証Ｐ]、吉本興業の原作開発オーディションへの協力を発表したｎｏｔｅ <5243> [東証Ｇ]、金価格が初の4900ドル台に上昇が追い風となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、貴金属事業手掛ける企業を子会社化するレントラックス <6045> [東証Ｇ]、米キャピタル･リサーチによる5％超保有が判明した芝浦メカトロニクス <6590> [東証Ｐ]、ＨＢＭ向けプローブカード好調で収益上振れ観測も台頭した日本電子材料 <6855> [東証Ｓ]、株主優待制度導入を発表した八十二長野銀行 <8359> [東証Ｐ]など。また、出光興産 <5019> [東証Ｐ]、三菱重工業 <7011> [東証Ｐ]など165社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 鉱業―――――――――――― 1銘柄
<1515> 日鉄鉱 [東証Ｐ]
● 建設業――――――――――― 34銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1736> オーテック [東証Ｓ]
<1762> 高松グループ [東証Ｐ]
<1768> ソネック [東証Ｓ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1812> 鹿島 [東証Ｐ]
<1828> 田辺工業 [東証Ｓ]
<1835> 東鉄工 [東証Ｐ]
<1870> 矢作建 [東証Ｐ]
<1871> ピーエス [東証Ｐ]
<1879> 新日本建 [東証Ｐ]
<1882> 東亜道 [東証Ｐ]
<1926> ライト [東証Ｐ]
<1939> 四電工 [東証Ｐ]
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1946> トーエネク [東証Ｐ]
<1948> 弘電社 [東証Ｓ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1952> 新日本空調 [東証Ｐ]
<1959> クラフティア [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<1968> 太平電 [東証Ｐ]
<1975> 朝日工 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<1982> 日比谷設 [東証Ｐ]
<6379> レイズネク [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 3銘柄
<2001> ニップン [東証Ｐ]
<2264> 森永乳 [東証Ｐ]
<2607> 不二製油 [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 2銘柄
<3941> レンゴー [東証Ｐ]
<3954> 昭和パックス [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 15銘柄
<4041> 日曹達 [東証Ｐ]
<4082> 稀元素 [東証Ｐ]
<4094> 日化産 [東証Ｓ]
<4099> 四国化ＨＤ [東証Ｐ]
<4107> 伊勢化 [東証Ｓ]
<4186> 東応化 [東証Ｐ]
<4205> ゼオン [東証Ｐ]
<4220> リケンテクノ [東証Ｐ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<4971> メック [東証Ｐ]
<4972> 綜研化学 [東証Ｓ]
<4975> ＪＣＵ [東証Ｐ]
<7970> 信越ポリ [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 3銘柄
<4507> 塩野義 [東証Ｐ]
<4519> 中外薬 [東証Ｐ]
<4553> 東和薬品 [東証Ｐ]
● 石油石炭製品―――――――― 1銘柄
<5019> 出光興産 [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 2銘柄
<5121> 藤コンポ [東証Ｐ]
<5161> 西川ゴム [東証Ｓ]
● ガラス土石製品――――――― 5銘柄
<3110> 日東紡 [東証Ｐ]
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東証Ｐ]
<5357> ヨータイ [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 3銘柄
<5463> 丸一管 [東証Ｐ]
<5482> 愛知鋼 [東証Ｐ]
<5644> メタルアート [東証Ｓ]
● 非鉄金属―――――――――― 5銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5713> 住友鉱 [東証Ｐ]
<5714> ＤＯＷＡ [東証Ｐ]
<5741> ＵＡＣＪ [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<3433> トーカロ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 13銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6146> ディスコ [東証Ｐ]
<6209> リケンＮＰＲ [東証Ｐ]
<6227> ＡＩメカ [東証Ｓ]
<6250> やまびこ [東証Ｐ]
<6309> 巴工業 [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6370> 栗田工 [東証Ｐ]
<6420> ガリレイ [東証Ｐ]
<6486> イーグル工 [東証Ｐ]
<7011> 三菱重 [東証Ｐ]
<7013> ＩＨＩ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 17銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6517> デンヨー [東証Ｐ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6590> 芝浦 [東証Ｐ]
<6622> ダイヘン [東証Ｐ]
<6670> ＭＣＪ [東証Ｓ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6777> ｓａｎｔｅｃ [東証Ｓ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6855> 電子材料 [東証Ｓ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6857> アドテスト [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6960> フクダ電 [東証Ｓ]
<8035> 東エレク [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 5銘柄
<6455> モリタＨＤ [東証Ｐ]
<7012> 川重 [東証Ｐ]
<7224> 新明和 [東証Ｐ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7409> エアロエッジ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 3銘柄
<7744> ノーリツ鋼機 [東証Ｐ]
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 3銘柄
<7912> 大日印 [東証Ｐ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
<7981> タカラスタ [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9532> 大ガス [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 5銘柄
<9029> ヒガシＨＤ [東証Ｓ]
<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]
<9065> 山九 [東証Ｐ]
<9069> センコーＨＤ [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 5銘柄
<9301> 三菱倉 [東証Ｐ]
<9303> 住友倉 [東証Ｐ]
<9324> 安田倉 [東証Ｐ]
<9364> 上組 [東証Ｐ]
<9381> エーアイテイ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 13銘柄
<2327> ＮＳＳＯＬ [東証Ｐ]
<3659> ネクソン [東証Ｐ]
<3741> セック [東証Ｐ]
<3817> ＳＲＡＨＤ [東証Ｐ]
<3916> ＤＩＴ [東証Ｐ]
<3997> Ｔワークス [東証Ｓ]
<4323> 日シス技術 [東証Ｐ]
<4430> 東海ソフト [東証Ｓ]
<5243> ノート [東証Ｇ]
<5599> Ｓ＆Ｊ [東証Ｇ]
<8157> 都築電 [東証Ｐ]
<9401> ＴＢＳＨＤ [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 27銘柄
<2692> 伊藤忠食 [東証Ｐ]
<2737> トーメンデバ [東証Ｐ]
<3023> ラサ商事 [東証Ｓ]
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<3321> ミタチ産業 [東証Ｓ]
<3393> スタティアＨ [東証Ｐ]
<7417> 南陽 [東証Ｓ]
<7425> 初穂商事 [東証Ｓ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7459> メディパル [東証Ｐ]
<7481> 尾家産 [東証Ｓ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7504> 高速 [東証Ｐ]
<7608> ＳＫジャパン [東証Ｓ]
<7628> オーハシテク [東証Ｐ]
<7698> アイスコ [東証Ｓ]
<8045> 浜丸魚 [東証Ｓ]
<8059> 第一実 [東証Ｐ]
<8084> ＲＹＯＤＥＮ [東証Ｐ]
<8098> 稲畑産 [東証Ｐ]
<8117> 中央自 [東証Ｓ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9265> ヤマシタＨＤ [東証Ｓ]
<9869> 加藤産 [東証Ｐ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
<9960> 東テク [東証Ｐ]
<9996> サトー商会 [東証Ｓ]
● 小売業――――――――――― 7銘柄
<2705> 大戸屋ＨＤ [東証Ｓ]
<3563> Ｆ＆ＬＣ [東証Ｐ]
<7520> エコス [東証Ｐ]
<8194> ライフコーポ [東証Ｐ]
<8198> ＭＶ東海 [東証Ｓ]
<9948> アークス [東証Ｐ]
<9974> ベルク [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 18銘柄
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7184> 富山第一銀 [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8341> 七十七 [東証Ｐ]
<8359> 八十二長野 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
<8418> 山口ＦＧ [東証Ｐ]
<8522> 名古屋銀 [東証Ｐ]
● 証券商品先物―――――――― 1銘柄
<8747> 豊トラスティ [東証Ｓ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<7326> ＳＢＩＩＧ [東証Ｇ]
● その他金融業―――――――― 2銘柄
<8566> リコーリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 2銘柄
<3231> 野村不ＨＤ [東証Ｐ]
<3467> アグレ都市 [東証Ｓ]
● サービス業――――――――― 11銘柄
<2173> 博展 [東証Ｇ]
<4318> クイック [東証Ｐ]
<4658> 日本空調 [東証Ｐ]
<4665> ダスキン [東証Ｐ]
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
<6045> レントラクス [東証Ｇ]
<9221> フルハシＥ [東証Ｓ]
<9336> 大栄環境 [東証Ｐ]
<9769> 学究社 [東証Ｐ]
<9782> ＤＭＳ [東証Ｓ]
<9795> ステップ [東証Ｐ]
株探ニュース