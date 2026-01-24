アップルのフィットネスコンテンツ「Apple Fitness+」が、日本でも提供されるようになりました。

↑Apple Fitness+でもっと健康になれるかも。

Apple Fitness+では、筋力トレーニングから高強度インターバルトレーニング、ヨガまで、12種類のワークアウトが提供されます。加えて、メディテーション（瞑想）のセッションも登場しました。ワークアウトの時間は5分から45分で、毎週新しいセッションが追加されます。

アプリでは、お気に入りのアクティビティをもとにしたおすすめのワークアウトと、すぐに始められるカスタムプランを用意。「Apple Watch」や「AirPods Pro 3」、またはBluetooth対応の心拍数センサーを使って、リアルタイムで指標をチェックすることができます。

Apple Fitness+は、iPhoneの「フィットネス」アプリの2つ目のタブにあります。「iPad」では、App Storeからフィットネスアプリをダウンロードすることが可能。Apple Watchの場合、ワークアウトアプリで「Fitness+オーディオワークアウト」を、マインドフルネスアプリで「Fitness+オーディオメディテーション」を利用できます。

Apple Fitness+の価格は月額980円、または年間7800円。新規登録すると、1か月の無料期間が提供されます。また、対象のデバイスを購入して新規登録すると、3か月間無料で利用可能。

筋トレやマインドフルネスへの関心が強いアップル製品ユーザーは、Apple Fitness+を試してはいかがでしょうか？

