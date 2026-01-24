来週の『ばけばけ』落ち込む“トキ”高石あかりを励ますため“ヘブン”トミー・バストウが奮闘
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第17週「ナント、イウカ。」が1月26日〜1月30日に放送される。
【写真】トキ（高石あかり）を励ますヘブン（トミー・バストウ）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第81回（1月26日放送）あらすじ
幼なじみのサワ（円井わん）との関係に落ち込むトキ。ヘブンは司之介（岡部たかし）と結託して、トキを励まそうとあるものを披露する。
そんな中、なみ（さとうほなみ）が福間（ヒロウエノ）を連れ、トキの新居を訪れる。思わぬ来客にトキは驚く。
一方、白鳥俱楽部で勉強中のサワ。そこに訪れた庄田（濱正悟）がサワに教師になりたい理由を問う。サワの答えを聞いた庄田はあることを提案する。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
