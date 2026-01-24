誰もがダマテンにしそうな超大物手。ネットの神が選んだのは、リーチだった。「大和証券Mリーグ2025-26」1月23日の第2試合は赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）がトップ。中盤に清一色をリーチして三倍満の一発ロン。豪快なアガリで個人2連勝を飾った。

【映像】太、役満より珍しい三倍満炸裂

第1試合では、たろうがTEAM雷電・黒沢咲（連盟）との激しいトップ争いに惜しくも敗れ、2着に終わった。続く当試合は東家からTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、渡辺、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）の並びで始まった。東3局、鈴木優が多井から親満貫をアガり一歩リード。後に「東場は空気だった」と語るように、渡辺にはアガリが訪れず、3着目で南場を迎えた。

南2局は七対子・ドラ2を、待ち頃の7索待ちでテンパイするも流局となった。同1本場に再び渡辺へチャンスが到来した。配牌で8枚あったマンズがぐんぐん伸びて、中盤にテンパイ。中膨れの五万待ちで清一色とするか、五万を切って南単騎待ちの混一色・789の一盃口に取るかの選択で、渡辺は後者を決断。その後に七万を引いて四・七・八・九万待ちの変則四面張に変化した。

しかしこの時点で山には残り0枚。瀬戸熊からのリーチがかかり、アガリが厳しくなった状況で、次に引いたマンズは六万。ここで渡辺は七万を切り、三・六・九万待ちで追っかけリーチを選択した。瀬戸熊が一発で三万を掴み、リーチ・一発・一盃口・清一色・赤・裏ドラ2の2万4000点（＋300点）が成就。鈴木優を1300点かわしてトップ目に立った。

南3局は瀬戸熊が5200点のツモ。オーラスは鈴木優と同点トップで迎えることとなった。ここで多井が満貫をツモり、鈴木優が親被り。その結果、渡辺がトップとなって試合は終了した。

チームは7戦ぶりのトップ。個人成績は+261.3、4位に浮上した。試合後の勝利者インタビューで渡辺は「ボーダー争いをしているABEMASとの直接対決。まだ試合数は多いとはいえ、上に行きたいという気持ちはあったので、かなり大きなトップだったと思います」とコメント。三倍満が成就した南2局については「最初は五万待ちより南単騎がアガリやすいので混一色にした」と道中の思考を明かし、さらに四面張については「まだこぼれる可能性があるので」と説明。リーチの決断は「一発かハイテイ・ツモで三倍満が確定。三・六万は通っていないので」と根拠も述べた。

最後に渡辺は「まだレギュラーシーズン、試合数は多いと思っているので、しっかりと打ち切りたい」と語りインタビューを締めた。

【第2試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）3万9200点／＋59.2

2着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）3万6200点／＋16.2

3着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）3万2200点／▲7.8

4着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）−7600点／▲67.6

【1月23日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋951.1（84/120）

2位 BEAST X ＋392.4（86/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋309.8（84/120）

4位 TEAM雷電 ＋80.6（84/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋55.0（84/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲34.9（84/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲132.9（86/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲337.3（84/120）

9位 EARTH JETS ▲503.0（84/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲780.8（88/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）