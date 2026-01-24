【SVリーグ】デンソーエアリービーズ 3ー1 群馬グリーンウイングス（1月17日・女子第13節）

【映像】ミラクルなエースが炸裂した瞬間

女子バレーで、まさに“ミラクル”なサーブが炸裂した。デンソーエアリービーズの石倉沙姫が放ったボールは、ネットに当たって相手コートへ。誰も取れない絶妙な位置に落ちてエースになると、このポイントには味方も大はしゃぎで喜びを分かち合っていた。

大同生命SVリーグ女子の第13節が行われ、デンソーエアリービーズはホームで群馬グリーンウイングスと対戦。この日、2年ぶりの開催となったダイセンアリーナ西尾の会場に訪れたファンと、チームメートが歓喜で大はしゃぎする一幕があった。

第2セット8ー4でデンソーがリードする場面。サーブには、この試合でスタメン出場を果たしたアウトサイドヒッター、石倉沙姫だ。右後方からクロス気味のジャンプサーブを放つと、次の瞬間、ボールは思わぬ軌道を描いた。なんとネットに当たって、そのまま相手コートに流れたばかりか、ちょうど相手が反応できないスペースへと落下したのだ。

このサービスエースには会場も沸き、打った本人だけでなく、チームメートも大はしゃぎ。リベロでキャプテンの川畑遥奈はガッツポーズした後、飛び跳ねながら歓喜の輪をつくり、石倉と大きなハイタッチをしてこのポイントを喜び合っていた。

この日の石倉は、攻守共に大活躍。このシーンのサーブを含めて3本のエースを決め、アタックでも10得点を挙げたほか、自身の持ち味でもあるブロックで2ポイントをゲットした。チームも3―1で好調の群馬を破ると、石倉は試合後のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）にも選出された。ただし、この日はアタックで14得点を挙げた山下晴奈も同じくPOMに選出。当初、アリーナMCの発表を前に“フライング”気味に前のめりになっていたものの、先に山下が呼ばれたことで、肩透かしを食らっていたのだ。

無事に2人目のPOMとして名前を呼ばれると、フラッシュインタビューで「POMの確信があったのでは？」と問われ、「実は（今日は）あるんじゃないかなと思っていました」と、確信犯だったことを吐露。まさに自他ともに認めるパフォーマンスを示した。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）