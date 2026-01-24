加賀まりこ「家に専属の服の仕立て屋がいた」 当時の爆笑エピソードを披露【徹子の部屋】
俳優の冨士眞奈美と加賀まりこが、26日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】今でも元気いっぱいに笑う加賀まりこ＆冨士眞奈美
60年来の親友同士だという2人。40年以上前の互いの『徹子の部屋』出演時の映像にも感慨深く見入っていた。
2人はもともと近所に住んでおり、互いの家も行き来していた仲で、当時の爆笑エピソードを披露。加賀の家にはなんと専属の服の仕立て屋がいたらしく、冨士も特注で「太陽がいっぱい」の俳優が着ていたという真っ青なセーラー服を作ってもらったという。
今でもたまに着てみるというそのセーラー服を、今回特別に持参。さらに去年9月に亡くなった2人の共通の親友・吉行和子さんの思い出話も語る。
