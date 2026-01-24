MSE「湘南の宝石号」が2月に運転

小田急電鉄は2026年2月21日（土）と22日（日）にツアー「鉄道BIG4 南田裕介さんと行く『湘南の宝石号』ロマンスカー・MSEに乗って“湘南の宝石”の鑑賞＆もころんに会いに行こう」を開催します。これに伴い、成城学駅前〜片瀬江ノ島を5時間20分、秦野〜片瀬江ノ島を4時間10分かけて結ぶ団体臨時列車が運行されます。

この企画は、江ノ島で開催されるイルミネーションイベント「湘南の宝石」に合わせたもの。「湘南の宝石」は昨年11月、新たに「日本三大イルミネーション」に認定されており、人気が高いイベントです。

ツアーは成城学園前〜片瀬江ノ島間の「Aコース」、秦野〜片瀬江ノ島間の「Bコース」が設定。車両は、地下鉄にも乗り入れる「青いロマンスカー」として知られる「MSE」4両編成です。

「Aコース」は新宿→小田原→相模大野→片瀬江ノ島、「Bコース」は秦野→小田原→新百合ヶ丘→唐木田→相模大野→片瀬江ノ島を走行。片瀬江ノ島に直行せず、敢えて遠回りします。

ツアーには「鉄道BIG4」として知られる南田裕介さんが同行し、車内巡回や鉄道トーク、抽選会などが予定されています。江ノ島到着後は「湘南の宝石」や「もころん」撮影タイム（えのん君コラボ出演）が行程に含まれています。

参加費は「Aコース」が大人（中学生以上）1万2900円、子ども（小学生）1万900円。「Bコース」は大人（中学生以上）1万1900円、子ども（小学生）9900円です。オプションで1人2席利用（＋2000円）もあります。申し込みは、小田急トラベルのホームページ「小田急まなたび鉄道倶楽部」から受け付けるとしています。