つながるキモチ＜７＞

「好きなおでんの具材は？」

先月６日の午前９時、東京のＪＲ池袋駅近くの公園に様々な年代の男女約２０人が集まった。

簡単な自己紹介とともに好きなおでんの具材を発表。大根、ちくわぶなど具材ごとに４、５人のチームを組み、ゴミ袋やトングを手に街へ繰り出した。

男女５人の「卵チーム」は、「どんなお仕事をされているんですか？」「今日は缶ビールのゴミが多いですね」などと談笑しながら、手際よくゴミを拾っていく。

これは「クリーンナップアンドコーヒークラブ」と呼ばれる活動だ。３０分程度ゴミを拾った後、公園に戻り、コーヒーを飲みながら参加者同士２０分ほど交流する。地域のイベントなどの情報も交換し、全員で記念撮影をして解散した。

初めて参加した豊島区の会社員森本龍さん（２５）は昨年、滋賀県から引っ越してきた。「友達や知り合いが増えたらいいなあと期待して参加した」という。３年前から参加する同区の会社員女性（３３）は「朝からゴミ拾いをする人に悪い人はいないはず。一緒に体を動かしながら会話をするので打ち解けやすい。地域への愛着も強まる」と語る。

活動は２０２２年に、同区の会社員、高田将吾さん（３３）らが始めた。今では、埼玉や愛知など様々な地域に広がっている。開催日などはインスタグラムで告知し、誰でも予約なしで参加できる。高田さんは「目的は地域の美化ではない。職場でも学校でもない『あなたがただいてくれたらいい』という居場所を作っていけたら」と語る。

「渋谷」が共通項

ＳＮＳの普及やリモートワークの広がりで、都市部で失われつつある「偶然の出会い」やご近所付き合いのような関係性を取り戻そうという動きも出てきている。

東急不動産（東京都渋谷区）は２４年から、渋谷で働く人、住む人、訪れる人に出会うきっかけを創出する「渋谷マブルス」というプロジェクトを開始。毎月、交流会や読書会、ランニング会などを開いている。

昨年１１月に区内の飲食店で開催された交流会に参加した、同区在住の藤井俊輔さん（２７）は、「普段知り合うことのない人と話せるのが魅力」と話す。「渋谷」という共通のキーワードがあるので、初対面でも話しやすいという。

家庭や職場、学校でもない第３の場所は「サードプレイス」と呼ばれる。ストレスの多い現代社会において、年齢や肩書を超えて立ち寄れる場所として、重要な役割を担っている。

名古屋市にある私設図書館「暮らせる図書館」は、地域の人がふらっと訪れて自宅のリビングのように過ごせる空間を目指し、２２年にオープンした。図書館としての機能はもちろん、大人がギターや編み物などの「部活動」を楽しめる。学習スペースやキッチンも併設され、利用者は子どもから高齢者までと幅広い。

施設を運営する合同会社「ニシヤマイバショラボ」の代表植村康平さん（４０）によると、この地域は転勤族が多く、つながりが希薄になりがちだったという。「ここが住民同士の交流を生み出すきっかけになっている。これからも場を継続していきたい」と話す。

ゆるやかな関係

就職情報会社「マイナビ」が２４年に２０〜５０代の正社員の男女３０００人を対象に行った調査によると、サードプレイスを持つ人は「仕事も私生活も満足している」割合が３９・４％で、持たない人に比べて１５ポイントも高かったという。自分らしく過ごせる三つ目の居場所の存在は幸福度にもつながっている。

「ゆるいつながり」を研究する東海大准教授の沢岡詩野さんは、「家庭や職場、近所の人間関係はこじれると面倒だが、第３の居場所であればどのように付き合うかを、自分でコントロールしやすい」と分析する。不安や孤独を感じる人が多い昨今。「世間話をして笑い合える。知り合い以上友人未満のようなゆるやかな関係性が、心地よい人付き合いをもたらし、人生を豊かにしてくれる」と語る。

（おわり。宮木優美、及川昭夫、梶彩夏、井上大輔が担当しました）