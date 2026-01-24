首位インテル、降格圏ピサに2点先行を許すも…6選手のゴールで逆転勝利！　

写真拡大

　セリエA第22節が23日に行われ、インテルとピサが対戦した。

　1−3で敗れた20日のチャンピオンズリーグ（CL）アーセナル戦から先発を5人変更して試合に臨んだインテルは、開始11分に相手の先制を許してしまう。自陣でGKヤン・ゾマーとピオトル・ジエリンスキの連係ミスでボールを奪われ、ステファノ・モレオにロングシュートを叩き込まれた。

　さらに23分、コーナーキックからモレオのドッピエッタを許し、インテルは降格圏のピサを相手に2点ビハインドの展開となってしまう。インテルのクリスティアン・キヴ監督は前半のうちにカードを切る決断を下し、ルイス・エンリケに代えてフェデリコ・ディマルコをピッチに送り出す。

　すると39分、ジエリンスキのシュートが相手のハンドを誘ってインテルがPK獲得。ジエリンスキが自らこれを決めて1点を返す。

　さらに41分、ディマルコの正確なクロスにラウタロ・マルティネスが頭で合わせて、インテルが試合を振り出しに戻す。前半アディショナルタイム2分にはアレッサンドロ・バストーニのクロスからフランチェスコ・ピーオ・エスポジトがヘディングシュートを叩き込み、インテルは前半のうちに逆転に成功した。

　後半も攻め続けるインテルは、82分に待望の追加点を獲得。マルクス・テュラムのクロスに反応したディマルコが左足でボレーシュートを放つと、ボールは左右のポストに当たってゴールに吸い込まれた。

　インテルは86分、アンジェ・ヨアン・ボニーが個人技で密集を突破して5点目をもたらす。後半アディショナルタイム3分にはコーナーキックの流れからヘンリク・ムヒタリアンがダメ押しの1点を加え、インテルは6−2で勝利した。

　リーグ戦3連勝のインテルは首位をキープ。インテルの次戦は28日に行われ、CLでドルトムントと対戦する。

【スコア】
インテル　6−2　ピサ

【得点者】
0−1　10分　ステファノ・モレオ（ピサ）
0−2　23分　ステファノ・モレオ（ピサ）
1−2　39分　ピオトル・ジエリンスキ（インテル）
2−2　41分　ラウタロ・マルティネス（インテル）
3−2　45＋2分　フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）
4−2　82分　フェデリコ・ディマルコ（インテル）
5−2　86分　アンジェ・ヨアン・ボニー（インテル）
6−2　90＋3分　ヘンリク・ムヒタリアン（インテル）


【ハイライト動画】インテルvsピサ