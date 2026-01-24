アイナ・ジ・エンド、実妹との密着ショットに反響相次ぐ「そっくり」「美人姉妹」
【モデルプレス＝2026/01/24】元BiSHのメンバーで歌手のアイナ・ジ・エンドが1月22日、自身のＸ（旧Twitter）を更新。妹との写真を公開し、反響が集まっている。
アイナは「おれっちと妹」とつづり、妹でアイナのバックダンサーも務めるREiKAとの2ショット写真を投稿。黒い服の自身と、白地に黒いドット柄の服を着たREiKAが頬を寄せ合う、仲の良いショットを披露している。
この投稿に「美人姉妹」「遺伝子強い」「2人とも可愛すぎる」「雰囲気そっくり」「アイナのお姉さんビジュ最高」「骨格が同じ」「妹感あるREiKAちゃん好き」などと話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
