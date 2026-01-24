韓国カップルユーチューバーが8年の“交際に終止符”「すべてが夢のようで、まだ信じられません」

韓国のカップルユーチューバーが、“交際に終止符”を打った。

1月23日、登録者数46万人超を誇る韓国カップルユーチューバー「ウォンミンカップル」はインスタグラムを更新した。

「私たちには学生の頃からずっと、たった1つの願いがありました。それは、学生時代に出会った初恋の相手と、その人と結婚することでした」と綴り、長年の思いを明かした。

（写真＝ウォンミンカップルInstagram）

続けて「言葉にすると簡単に聞こえますが、実際に生きてみると、これがどれほど難しく、どれほど奇跡のようなことなのかを、時間が経つにつれ実感するようになりました。正直、18歳でミンジと初めて出会ったときには、こんな言葉を書く日が来るなんて想像もしていませんでした。今この文章を書いている瞬間、ミンジと出会った日から今日までの8年間が、走馬灯のように頭をよぎっています」と率直な心境をつづった。

さらに「笑った日々、ケンカした日々、互いに傷つけてしまった瞬間…。それでも今は、すべてが夢のようで、まだ信じられません。ずっと夢見てきた瞬間を、これから実現させていきます。詳しいお話は、2026年1月24日午後12時にYouTubeでお伝えします」と、ファンに向けて呼びかけた。

併せて公開された写真には、ハン・ウォニョン（男性）とキム・ミンジ（女性）が並んで座り、「結婚発表」というテロップが添えられている。

（写真＝ウォンミンカップルInstagram）

ウォンミンカップルは8年間の交際を続けてきた恋人同士で、現在はカップルユーチューバーとして日常を発信中。長い交際に終止符を打ち、人生の新たなステージへ進む2人の決断に、多くの祝福が寄せられている。