Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ö¿ôµ¡¦A¡×¤¬ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆñ²½¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë3¤Ä¤ÎÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡ÁÀÎ¤Î¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¡×¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹
Á°ÊÔ¡Ú¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û¡Ö·ã¥à¥º¡Ä²ò¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈáÌÄ¤¬Â³½Ð¤·¤¿Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¿ôµ¡¦A¡ÖÆñ²½¤Î¿¼ÁØ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌäÂêÎã¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡¢º£Ç¯¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¡Ö¿ô³Øµ¡¦¿ô³ØA¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤¿3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ¡ÖÅÀ¼è¤êÌäÂê¡×¤Î¾ÃÌÇ
Âè°ì¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿·²ÝÄø¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦¡ÖÅÀ¼è¤êÌäÂê¡×¤Î¸º¾¯¡¢¾ÃÌÇ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤ÎÀßÌä¤ËÅµ·¿Åª¤Ê´ðÁÃÌäÂê¤¬Â¿¤¯ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅÀ¼è¤êÌäÂê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¶µ²Ê½ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹Í¤¨Êý¤ò³Î¼Â¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ»»þ´Ö¤ÇÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ø¼°¤ä²òË¡¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¨Åú¤·¤Ë¤¯¤¤Ê£»¨¤ÊÊ¸¾ÏÂê¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£´ðÁÃÃÎ¼±¤Î³ÎÇ§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ò·ï¤ÎÆÉ¤ß²ò¤¤äÊ£¿ô¤Î³µÇ°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÀßÌä¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×ÌäÂê¡É¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²èÁü¤Ï¡¢2023Ç¯¤È2026Ç¯¤Î¡Ö¿ô³Øµ¡¦¿ô³ØA¡×¤ÎÂè1Ìä¤ÎºÇ½é¤ÎÌäÂê¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÌäÂê¤ò²ò¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÌäÂê¤ò²ò¤¯¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»î¸³¤Î½øÈ×¤«¤é°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ë¤«¤«¤ëÉé²Ù¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢»²¹Í¿Þ¤Î°·¤¤¤ÎÆñ¤·¤µ¨¡¨¡¡ÈÉÁ¤Ä¾¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¡ÉÉ¬Í×À
¡Ö¿ô³Øµ¡¦¿ô³ØA¡×¤Ë¤Ï¡¢¿Þ·ÁÌäÂê¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏÌäÂê¤Ç¡Ö»²¹Í¿Þ¡×¤ä¡ÖÌÏ¼°¿Þ¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼õ¸³À¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡È¿Þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï¡¢¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Þ¤äÉ½¤Î¤Þ¤ÞÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂè3Ìä¤Î¿Þ·ÁÌäÂê¤Ç¡Ö»²¹Í¿Þ¡×¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¿Þ·Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Þ·Á¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³ÆÊÕ¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¡¢
AB = AC = 10
BC = 12
¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ë³ÐÅª¤Ë¤ÏÊÕBC¤ÎÊý¤¬Ã»¤¯¤ß¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤ÎµÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¿Þ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾ò·ï¤Î°ìÉô¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅú¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Þ¤ò¼«Ê¬¤Ç½ñ¤Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢Êä½õÀþ¤äÊä½õ¿Þ¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ò·ï¤Î´Ø·¸À¤ò»ë³ÐÅª¤ËÀ°Íý¤·Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÎã¤òµó¤²¤ì¤Ð¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±ÆÝ¤ß¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ÇºÆÀ°Íý¤·¤Æ²ò¼á¤·Ä¾¤¹¡×¥×¥í¥»¥¹¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥°¥é¥Õ¤ä¿ô»ú¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÁ°Äó¤ä´Ø·¸À¤ò¼«¤éÁÈ¤ßÎ©¤ÆÄ¾¤¹´¶³Ð¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿·²ÝÄø¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂç³Ø¤ä¤½¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤òÂ¬¤ëÌäÂê¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£ ¡Ö´°Á´²óÅú·¿¡×ÌäÂê¤¬Â¿¤¯¡¢ÉôÊ¬ÅÀ¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿
º£Ç¯¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÇÆÃ¤Ë¼õ¸³À¸¤òÇº¤Þ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö´°Á´²óÅú·¿¡×¤ÎÀßÌä¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤êSNS¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î3¤ÄÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÆÃ¤Ë¸²Ãø¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Ï¡¢ÅÓÃæ·×»»¤äÉôÊ¬Åª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤âÉôÊ¬ÅÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀµ¤·¤¯²ò¤ÀÚ¤ë¡×É¬Í×¤Î¤¢¤ëÀßÌä¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅú¤¨¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç½èÍý¤ò¸í¤ë¤È0ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½ÐÂê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿½ÐÂê·Á¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ê¿¶ÑÅÀ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤â¡Ö»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö½øÈ×¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¸åÈ¾¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤Á¤Ã¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÅú¤¨¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡×½ÅÍ×À¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿»î¸³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬±Ç¤¹¸½Âå¤Î³Ø¤Ó
º£²ó¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¿ô³Ø1A¤Î·¹¸þ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¼õ¸³¿ô³Ø¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡È»×¹Í¤Î¤¢¤êÊý¡É¤ä¡È¾ðÊó½èÍý¤Î¼Á¡É¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÇÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤È¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤òÀ°Íý¤¹¤ëÇ½ÎÏ¢ªÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤«¤éËÜ¼ÁÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤òÈ´¤½Ð¤¹ÎÏ
¡»¾ðÊó¤Î¥â¥Ç¥ë²½¡¦ºÆ¹½À®ÎÏ¢ª¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¾ò·ï¤ò¼«Ê¬¤ÇºÆ²ò¼á¤·¡¢»ë³Ð²½¤¹¤ëÎÏ
¡»»þ´ÖÇÛÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¢ª¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¹â¤¤ÀºÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÎÏ
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¿ô³Ø1¡¦A¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢Ã±¤Ë¼õ¸³À¸¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÏÀÍýÅª»×¹Í¤ä¾ðÊó¤Î°·¤¤Êý¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë½ÐÂê·¹¸þ¤Ï¡¢¼ÒÆâÊó¹ð½ñ¤äÀïÎ¬Î©°Æ¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î»Å»ö¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤Î°Åµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ò·ï¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼«¤éÀ°Íý¤·¡¢»×¹Í¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ¼ÁÅª¤ÊÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤ä»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È»×¹Í¤Î¼Á¡É¤òËá¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¢ª¡Ö¼õ¸³ÅöÆü¤ÏÌ¾Á°¤ò½ñ¤±¤Ð¹ç³Ê¡×¡Ä¿ÀÆàÀî¸©¤Î»äÎ©¹â¹»Æþ»î¤Ç¤Þ¤«¤ê¤È¤ª¤ë¡Ö»öÁ°ÁêÃÌ¡×¤È¤¤¤¦¡Ö´ñÌ¯¤ÊÀ©ÅÙ¡×
¡Ú¼õ¸³¤Îµ»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¼õ¸³ÅöÆü¤ÏÌ¾Á°¤ò½ñ¤±¤Ð¹ç³Ê¡×¡Ä¿ÀÆàÀî¸©¤Î»äÎ©¹â¹»Æþ»î¤Ç¤Þ¤«¤ê¤È¤ª¤ë¡Ö»öÁ°ÁêÃÌ¡×¤È¤¤¤¦¡Ö´ñÌ¯¤ÊÀ©ÅÙ¡×