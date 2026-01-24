¥ê¡¼¥°1¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¤ÀÐÀî¿¿Í¤¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÆÀÅÀ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Æ¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÍè¤Æ¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×ËÜ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥óÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼ê¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ËCEV¥«¥Ã¥×½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥Î¥ô¥¡¡¼¥é¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀÐÀîÁª¼ê¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹186cm¤ÈÄ¹¿È¤ÎÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¤Ï174cm¤ÈÁ´138¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¿ÈÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¿Íµ¤¤Ï¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ü¤ê¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¡Ö¥Þ¥æ¤Ï¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÅÀ¤ò¼è¤ë¤«¤éÂç¹¥¤¡£¥Þ¥æ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¯¤ÆÆüËÜ¸ìÊÙ¶¯Ãæ¤Ê¤Î¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤âÀÐÀîÁª¼ê¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Çä¤ê¾å¤²¤¬¹â¤¯Á´ÂÎ¤Î7³ä¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÈÄ¹¤Îº¹¤ÇÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤ËÎ©¤ÄÀÐÀîÁª¼ê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤ò²Ô¤°¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤è¤êÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¹â¤¤¡£¶õÃæ¤ÇÁê¼ê¤ò¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤«¤éÂÇ¤Ä¡£¥«¥ó¥Á¥ã¥ó(Áê¼ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î´Ö¤Ë½ÐÍè¤¿·ä´Ö)¤¬¶õ¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÂÇ¤Ä¡£¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤Î´Ö¤ËÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¹¤¤Þ¤ò¤Í¤é¤¦¤È¤¤¤¦ÀÐÀîÁª¼ê¡£
»î¹ç¤Ç¤ÏÁê¼ê´ÆÆÄ¤¬ÀÐÀîÁª¼ê¤Ë·Ù²ü¤·¡Ö´Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¾¡×¤ÈÁª¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤°ÂÐ±þ¤··ä´Ö¤òËä¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÀÐÀîÁª¼ê¤ÏµÕ¤Ë¶õ¤¤¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î³°Â¦¤òÂÇ¤ÁÈ´¤ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÅÀ¿ô¤Î¼è¤êÊý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÍè¤Æ(¥×¥ì¡¼¤Î)Éý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ëÀÐÀîÁª¼ê¡£
¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬¤è¤ê¤â¹â¤¤Áª¼ê¤¬Áê¼ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤À¤Ã¤¿¤êÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÁª¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£(1·î21ÆüÊüÁ÷¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Önews zero¡×¤òºÆ¹½À®)