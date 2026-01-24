「うちの娘は犬が好きなので、犬の散歩に出くわすと必ず『なまえはなんですか？』『なんさいですか？』と尋ねるんだけど、今日は『和夫、84歳です』と答えられてた」



思わずクスッとなる日常のひとコマをつづった投稿が、Xで話題になっています。添えられた写真には、小さな娘さんが犬をなでている姿が写っています。犬の名前と年齢を聞いたはずが…返ってきたのは、まさかの飼い主さんの名前と年齢。この微笑ましくもユニークなやりとりは、5万件を超える「いいね」が集まる大反響を呼びました。そのとき、娘さんはどんな反応を見せていたのでしょうか。投稿主のXユーザー・きらのどんさん（@tatosori）に詳しいお話を伺いました。



突然の問いかけに、返答はまさかの方向へ

ーー当時の状況を教えてください。娘さんの反応は？



「いつも遊んでいる近くの公園に行った際、犬の散歩をしている年配の男性に会ったときのことです。娘は『和夫って言うのかぁ』と疑っていない様子だったので、さすがに私が突っ込みました（笑）」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「和夫さんは『ごめんごめん（笑）』と笑っていました。娘がいきなり話しかけたので、あわてて勘違いをしたそうです。わんちゃんはおとなしく、たくさん触らせてもらいました！」



ーー娘さんが、犬に興味をもつようになったきっかけは？



「1年前、犬をお迎えしました。それからだんだんと犬に慣れて、半年くらい前から他の犬も気になるようになったようです。我が家も犬を散歩していると、他の方から犬の名前と年齢を聞かれるので、『聞いていいんだ』と思ったのかもしれません」



ーーほかにも印象的だった“出会い”があれば教えてください。



「犬が大好きになって、散歩している飼い主さんによく話しかけています。名前をすぐに覚えるので、次に会ったときは『◯◯ちゃーん』と犬に向かって手を振ると、飼い主さんが笑顔に。その様子を見て、いつもほっこりしています」



この投稿には、やりとりの温かさや絶妙な返答に心をつかまれた人たちから、多くの声が寄せられました。



「傑作（笑）」

「優しい世界」

「ジワジワくるw」

「そっちかい！！」

「和夫、お前やない」

「ノリの良いおじいちゃん」

「ある意味、正しくて爆笑」

「返しが渋すぎて笑っちゃうね」

「おじいちゃんは何も間違っていないw」

「飼い主さんw 娘さんも礼儀正しくて良き」

「おじいさん、すっごく嬉しかったと思う。家に帰って自慢したかも」

「娘さんも飼い主の和夫さん（84）もわんこのおちりも会話も全部かわいい」



