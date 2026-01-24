悠仁さま、8万人の群衆に紛れ…12歳で「お忍び参賀」していた。ベランダではなく“国民の側”に立った日
2026年元旦、昨秋に成年式を終えられた悠仁さまが、新年一般参賀に初めて出席されました。堂々としたお姿に、感慨を覚えた人も多いのではないでしょうか。
その立派な成長の裏には、ご両親である秋篠宮ご夫妻の深い愛情と、独自の教育方針がありました。「生きた帝王教育」として実現した、12歳時のお忍び一般参賀。そして、遡ること20年前、41年ぶりの親王誕生という重圧の中で交わされた、ご夫婦のあまりに自然体な会話--。
ジャーナリスト・江森敬治氏の著書『悠仁さま』（講談社）より、悠仁さまが歩まれてきた軌跡と、それを見守るご家族の姿を抜粋して紹介します。
私が知ったあるエピソード--。それは、2018年12月23日の出来事だった。
その日は、上皇さま（当時は天皇陛下）の85歳の誕生日を祝う一般参賀が皇居で行われていた。上皇さまは力強くこのようにあいさつした。翌2019年4月30日の天皇退位を控えていた。「平成」最後となる天皇誕生日とあって、参賀者は平成最多の8万2850人にのぼった。
宮殿・長和殿（ちょうわでん）のベランダには、上皇ご夫妻や天皇、皇后両陛下（当時は皇太子ご夫妻）、それに、秋篠宮（あきしののみや）ご夫妻と結婚前の小室眞子（こむろまこ）さん、佳子（かこ）さま姉妹が立ち、参賀者からの祝意に応えていた。
「お誕生日、おめでとうございます」
「天皇陛下、ありがとうございました」
誕生日祝いに訪れた人々は、長年にわたって、私たち国民と苦楽をともにしてきた、上皇ご夫妻への感謝と、別れを惜しむ言葉を口にした。
この参賀者の渦の中に、2025年4月から、筑波大学生命環境学群生物学類1年生となる（※書籍刊行当時）秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁（ひさひと）さまの姿があった。
12歳の少年の目に長和殿のベランダに立つ、祖父母や両親、姉たち、そして、伯父や伯母の姿はどのように映ったのだろうか。参賀者たちにもまれながら、人々の熱狂や上皇ご夫妻に寄せる熱い思いをどう理解したのだろう。
天皇と国民との距離の近さや皇室に対する大衆の尊敬、揺るぎない信頼などを、その少年は肌で感じ取ったはずである。
悠仁さまの強い希望で実現した皇居での一般参賀訪問だが、彼が両親たちと一緒に長和殿のベランダに立つとき、この体験と記憶は必ず、役に立つはずである。
「生きた帝王教育」とは、まさにこのことであろう。こうした機会を迷わずに許すところが秋篠宮さまの真骨頂でもある。
参賀の人波にもみくちゃにされながら、悠仁さまは多くのものをつかみ取ったに違いない。これからも国民に教えられ、育てられ、悠仁さまはより大きく成長する。
「帰ってまいりました……」
その日午前、手術室で無事に出産を終え、病室に戻った紀子さまを秋篠宮さまは温かく迎えた。笑顔で答えた紀子さまの言葉にようやく訪れた、深い安堵感が感じられた--。
2006年9月6日午前8時27分、秋篠宮ご夫妻に男の子が生まれた。身長48.8センチメートル、体重2558グラムの親王さまだった。
皇室にとっては1965年11月30日、秋篠宮さまが生まれて以来、じつに41年ぶりとなる男子の誕生。国民は大きな喜びに満たされた。
現行の皇室典範では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定められており、女性皇族は天皇になれず、結婚すると皇室を離れることになる。
こうした男性優位の皇室にあって1969年4月18日、秋篠宮さまの妹である黒田清子さんが誕生してから、2001年12月1日、天皇、皇后両陛下の長女、敬宮愛子さままで、じつに連続して9人の女性皇族が生まれ、皇位を安定的に継承する上で危機的な状況が続いていた。
このとき、紀子さまは39歳で、現皇室の最高齢出産となった。紀子さまは1966年9月11日生まれなので、5日後に40歳の誕生日を迎えた。皇后雅子さまは、愛子さまが生まれたとき、37歳で8日後に38歳となった。もし、第二子を出産していれば、現皇室の最高齢出産を更新していたかもしれない。
報道によると、東京都港区の愛育病院に入院していた紀子さまは、胎盤の一部が子宮口をふさぐ「部分前置胎盤」だったため、予定日より約20日早い帝王切開での出産となった。帝王切開手術は、この日午前8時23分に始まり、同9時7分に終了した。
予想外の大量出血などもなく、「母子ともに手術後の経過も順調」（医師団）で、手術室を出た紀子さまを秋篠宮さまが優しく出迎えた。
それが先ほどのやりとりで、「ごくろうさんでした」と、殿下がねぎらうと、紀子さまは「帰ってまいりました」と、明るく答えたのだった。
主なやりとりは次のようなものだった。
記者「お子さまと紀子さまの状態は」
中林院長「大変お元気でいらっしゃる。妃殿下には手術終了時に“これで手術は無事に終わりました。（気分は）いかがですか。おめでとうございます”と申し上げたところ、“大変ありがとうございました。気分も良好です”と話されていた。順調に回復過程にある」
記者「出産後の秋篠宮さま、紀子さまの詳しいご様子を」
金沢皇室医務主管「“本当におめでとうございました。親王さまです”と申し上げても殿下は非常に淡々と、“ありがとう”と話されていた。平静心を失われない方だと驚いた。
手術室から出て来られる妃殿下を殿下が迎えに行かれた。“ごくろうさんでした”という問いかけに、妃殿下は“帰ってまいりました”と、話されていた」
日頃から、冷静沈着な殿下の素顔を知る者のひとりとして、「平静心を失われない方だ」という金沢医師の指摘に、「さもありなん」と、思わず納得した。
記者「秋篠宮さまがお子さまに会われたときの様子は？」
金沢皇室医務主管「保育器に入った新宮さまと対面し、非常にものめずらしそうに見ていらっしゃった。お子さまは“おぎゃあ”と、おっしゃいました」
この言葉にも私は納得した。「非常にものめずらしそうに見ていらっしゃった……」というときの殿下の表情が思い浮かんできて、なんとも微笑ましい。
記者「秋篠宮ご夫妻は事前に性別などの情報をお持ちだったのか？」
中林院長「性別や障害などの情報は、両殿下ともお知りになりたくない、という話だったので超音波の医師にも伝え、医師団の誰も正確な情報を持っていなかった」
金沢皇室医務主管「両殿下とも単に知りたくないということでなく、どんな状態の子どもであっても、自分たちの子どもだから受け入れたいんだというお気持ちが非常に強い。今までもそうだったし、今回もそうだった。非常に感銘深かったので、お伝えしたい」この書籍の執筆者：江森 敬治 プロフィール
ジャーナリスト。1956年生まれ。早稲田大学卒業後、1980年、毎日新聞社に入社。京都支局、東京本社社会部宮内庁担当記者、編集委員などを経て、 2022年3月末、退社した。秋篠宮さまとは長年の個人的な親交があり、著書『秋篠宮』（小学館、2022 年）が話題となった。このほかに、『秋篠宮さま』（毎日新聞社、1998年）、『天皇交代 平成皇室8つの秘話』（共著、講談社、 2018年）などがある。(文:江森 敬治)
