スシローの公式Xは1月23日に投稿を更新。発売中の新ネタについて発信し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：スシロー公式Xより）

スシローの公式X（旧Twitter）は1月23日に投稿を更新。おいしそうな新ネタについて紹介しました。

【画像】スシローの「特ネタ中とろ」

「たべたいな」

「大好評販売中」と題し、「『特ネタ中とろ』 が 登場〜！！！！！」とつづった同アカウント。おいしそうな「特ネタ中とろ」の画像を1枚載せています。さらに「抽選で10名さまにお食事券が当たる」イベントも開催中のよう。スシローのアカウントをフォローし、今回の投稿をいいね＆リポストすることで応募は完了します。

コメントでは、「スシ食いてーお願いします」「たべたいな」「当たりますように」「我が家はスシロー推しです」「この厚みとツヤ！特ネタの名にふさわしい贅沢な一貫ですね」「マグロをお腹いっぱい食べたいです!!」といった声が上がりました。

「天然うに」も！

「特ネタ中とろ」は9〜25日まで販売予定で、通常180円（税込）のところ、110円（同）で提供しているようです。さらに「天然うに」も販売中とのこと。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

