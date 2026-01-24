スシロー、「特ネタ中とろ」販売中！ 「この厚みとツヤ！特ネタの名にふさわしい贅沢な一貫ですね」
スシローの公式X（旧Twitter）は1月23日に投稿を更新。おいしそうな新ネタについて紹介しました。
【画像】スシローの「特ネタ中とろ」
コメントでは、「スシ食いてーお願いします」「たべたいな」「当たりますように」「我が家はスシロー推しです」「この厚みとツヤ！特ネタの名にふさわしい贅沢な一貫ですね」「マグロをお腹いっぱい食べたいです!!」といった声が上がりました。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】スシローの「特ネタ中とろ」
「たべたいな」「大好評販売中」と題し、「『特ネタ中とろ』 が 登場〜！！！！！」とつづった同アカウント。おいしそうな「特ネタ中とろ」の画像を1枚載せています。さらに「抽選で10名さまにお食事券が当たる」イベントも開催中のよう。スシローのアカウントをフォローし、今回の投稿をいいね＆リポストすることで応募は完了します。
「天然うに」も！「特ネタ中とろ」は9〜25日まで販売予定で、通常180円（税込）のところ、110円（同）で提供しているようです。さらに「天然うに」も販売中とのこと。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)