µð¿Í¤ÎÅÄÃæÀéÀ²¤¬³ÚÅ·¤Ø°ÜÀÒ¡ÄÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤¬È¿±þ
¡¡³ÚÅ·¤Ï23Æü¡¢FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæÀéÀ²Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ã¼ê±¦ÏÓ¤ÎÅÅ·â°ÜÀÒ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¤µ¤ó¤âSNS¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæÀé¤ÏÏ²Â®¹â¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£1·³ÄÌ»»33ÅÐÈÄ¤Ç2¾¡3ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4.91¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯¤Ï2·³¤Çµß±ç¤È¤·¤Æ36»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.51¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³ÚÅ·¤Ï¼é¸î¿À¤âÌ³¤á¤¿Â§ËÜ¤ÎÎ®½Ð¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Ë¶á¤¤¼ã¼êÅê¼ê¤ÎÊä¶¯¤ò·èÃÇ¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ó¤È·Ð¸³¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î°ÜÀÒ·à¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬ÁêÀî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÏÇ®¶¸Åª¤ÊDeNA¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÄÃæÀé¤ÈÆ±¤¸¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤À¡£
¡¡Êì¹»¤Î¡ÈÀèÇÚ¡É¤Ëµ¯¤¤¿µÞÅ¾Ä¾²¼¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤¨¡©¡×¤ÈÃ»¤¯Åê¹Æ¡£¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë