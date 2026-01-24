＜大相撲初場所＞◇十三日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】高々と足を上げる「芸術的な四股」

1月23日、大相撲初場所の十三日目が行われ、幕内最初の取組で「芸術的な四股」が館内の注目を集める一幕があった。

前頭十七枚目・朝白龍（高砂）との一番で土俵に上がった十両筆頭・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）。その仕切りで、右足を大きく高々と上げる独特なフォームの四股を披露すると、館内からはどよめきと共に大きな拍手が沸き起こった。

続いて左足もゆっくりと、そして高く上げると、その美しい所作を収めようとスマートフォンで撮影する観客の姿も見受けられた。

この光景に、ABEMAで実況を務めた清野茂樹アナウンサーは「四股の美しさには定評があります。琴栄峰です」「やはりお客様も注目しています。いや〜綺麗ですよね」と言及。解説を務めた元小結・両国の境川親方も「よく足が上がりますからね。本当綺麗ですよね、構えが」と称賛し、続けて「巡業の時もお客さんの拍手に応えるように、良い四股踏んでいました」と、日頃からその美しさが際立っていることを紹介した。

ファンからも「あがるねえ」「芸術的な四股」「綺麗」「もはや芸」といった反響が相次いで寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）