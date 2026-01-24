TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が24日、インスタグラムを更新し、第1子出産を発表した。

「おはようございます」と呼びかけ「予定日よりもぐんと早く出産し母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と報告した近藤アナ。「お母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢れます。ありがとう」「最強ママになります」と添えて第1子の写真をアップした。

「そして、すべての助産師さんへ。心からお礼を言いたいです。皆さんがいなければ出産を乗り超えることはできませんでした。陣痛とんでもなかった。深夜の授乳も上手くいかなかっただろうし、日々の小さな不安を積み重ねて自信喪失していただろうし、今の私はもっとズタボロでした！！今回お世話になった方々をはじめ全ての助産師さんに多くの人が救われています。感謝しかないです」と感謝。

「なかなか思い描いていたマタニティライフ、出産とは程遠かったけれど今となっては辛かったことは目の前にいる可愛い我が子を見ると忘れてしまいます。でも落ち着いたらどこかで私の体験を話せたらいいな。長くなりましたが新米ママ頑張ります 自分は結構タフだと思っていたけれど比じゃないくらい大変！！！！！！！！！！！！！えいえいおーーー」とつづった。