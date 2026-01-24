◇ノルディックスキー・ジャンプ フライング世界選手権（２３日、ドイツ・オーベルストドルフ）

２日間、計４回で争う個人（ヒルサイズ＝ＨＳ２３５メートル）の前半２回が行われ、二階堂蓮（日本ビール）が、合計４２８・２点で２位につけた。

１回目に２３０・５メートルの好ジャンプで３位。２回目も２２４・５メートルと安定したフライト見せて好位置につけた。

２月のミラノ・コルティナ五輪で初の五輪代表に選出された２４歳。今季、初勝利を挙げ、１７日のＷ杯札幌大会でも３位に入るなど好調を持続している。日本に帰国していた１３日には自身のＳＮＳで結婚したことを電撃発表し、周囲を驚かせたが、開幕が間近に迫った五輪でもアッと言わせる態勢を整える。

他の日本勢は、中村直幹（フライングラボラトリー）は６位、２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は９位、内藤智文（山形市役所）は２３位。トップに立ったのはドメン・プレブツ（スロベニア）。

７２年に始まった同大会は、２年に１度行われ、日本勢では９２年にハラホフ大会（チェコ）で葛西紀明（土屋ホーム）が初優勝。９８年にはオーベルストドルフ大会（ドイツ）で船木和喜（フィット）が制している。