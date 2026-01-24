東京・新宿に桜色ランタンが舞う！「花見灯夜2026」幻想空間に酔いしれる花見イベント
【女子旅プレス＝2026/01/24】東京・新宿住友ビル三角広場では、花見イベント「花見灯夜2026」を、2026年4月1日（水）から4月7日（火）まで開催。同イベントは、1日最大1,500個のスカイランタンが夜空を彩る幻想的な空間で、酒やドリンクを片手に花見を楽しむ新しいスタイルの催しだ。アーティストライブやキッチンカーも集結し、新年度の幕開けを華やかに演出する。
「花見灯夜2026」は、酒やソフトドリンクを片手に、スカイランタンと夢見心地な春を過ごす花見イベント。
メインコンテンツとなるのが、最大1,500個のスカイランタンが一斉に浮かびあがるスカイランタンリリース。約15分間、アーティストの演奏と一緒に、視界いっぱいに桜色の“満開の灯り”を楽しむことができる。
同イベントの大人用チケットにはドリンク飲み放題が含まれており、ソフトドリンクはもちろん、アルコール類も楽しめる（20歳未満を除く）。子ども向けチケットもあり、幼児0〜5歳は入場無料。
会場には多種多様なキッチンカーが出店し、食事と酒を味わいながら、仲間や家族と会話に花を咲かせる心地よいひとときを提供する。
さらに会場ではアーティストによるステージパフォーマンスが開催されるほか、ランタンリリースまでの待ち時間を盛り上げる貸し出しゲーム、桜を手に取って撮影できるフォトスポットも設置。単なる鑑賞にとどまらず、体験として心に刻まれる企画が盛り込まれている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
日時：2026年4月1日（水）〜4月7日（火）
開催場所：新宿住友ビル三角広場
開催時間：17:00〜21:00
