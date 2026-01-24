ＩＭＭ通貨先物１月２０日主要国通貨　円の売り越し減少
円　44829枚の売り越し 335枚の売り越し減
ユーロ　111695枚の買い越し 20961枚の買い越し減
ポンド　21980枚の売り越し 3290枚の売り越し減
スイスフラン　43207枚の売り越し 185枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数　6418枚の売り越し 2688枚の売り越し増

レバレッジド・ファンズ１月２０日主要国通貨　円の売り越し減少
円　89657枚の売り越し 14084枚の売り越し減
ユーロ　13309枚の売り越し 12986枚の売り越し増
ポンド　44749枚の買い越し 2808枚の買い越し増
スイスフラン　300枚の売り越し 859枚の売り越し減