ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し減少

ＩＭＭ通貨先物１月２０日主要国通貨 円の売り越し減少

円 44829枚の売り越し 335枚の売り越し減

ユーロ 111695枚の買い越し 20961枚の買い越し減

ポンド 21980枚の売り越し 3290枚の売り越し減

スイスフラン 43207枚の売り越し 185枚の売り越し減

ＩＣＥドル指数 6418枚の売り越し 2688枚の売り越し増



レバレッジド・ファンズ１月２０日主要国通貨 円の売り越し減少

円 89657枚の売り越し 14084枚の売り越し減

ユーロ 13309枚の売り越し 12986枚の売り越し増

ポンド 44749枚の買い越し 2808枚の買い越し増

スイスフラン 300枚の売り越し 859枚の売り越し減

