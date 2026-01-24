佐藤弘道、“うたのおねえさん”にばったり遭遇で2ショット「懐かしい」「大好きなお二人」「夢の共演」
“ひろみちお兄さん”の愛称で知られるタレントの佐藤弘道（57）が21日、自身のインスタグラムを更新。NHK『おかあさんといっしょ』で第16代うたのおねえさんを務めた“ゆうこお姉さん”こと神崎ゆう子（59）との、貴重な2ショットを披露した。
【写真】「夢の共演」佐藤弘道＆神崎ゆう子の“ばったり”2ショット
佐藤は「今日はフジテレビでスッピンのゆう子お姉さんに会えたぁ〜」と、テレビ局の廊下で偶然再会したことを報告。キャップにメガネ、黒のロングニットワンピースというラフなスタイルの神崎と共に、満面の笑みを浮かべる写真を投稿した。
コメント欄には「わぁ」「懐かしい」「ヤバいです」「大好きなお二人」「素敵なツーショット」「夢の共演ですね」などの声が多数寄せられている。
【写真】「夢の共演」佐藤弘道＆神崎ゆう子の“ばったり”2ショット
佐藤は「今日はフジテレビでスッピンのゆう子お姉さんに会えたぁ〜」と、テレビ局の廊下で偶然再会したことを報告。キャップにメガネ、黒のロングニットワンピースというラフなスタイルの神崎と共に、満面の笑みを浮かべる写真を投稿した。
コメント欄には「わぁ」「懐かしい」「ヤバいです」「大好きなお二人」「素敵なツーショット」「夢の共演ですね」などの声が多数寄せられている。