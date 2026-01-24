カーターとマグレディによるポッドキャスト番組が始動…数々の名場面の裏側を語る

NBAのレジェンドであるビンス・カーター（元トロント・ラプターズ他）とトレイシー・マグレディ（元オーランド・マジック他）の2人が、新たにポッドキャスト番組を開始する。

2000年代のリーグを代表する選手であり殿堂入りを果たしている両選手は、現在2人とも現地メディア『NBC』でアナリストを務めている。今回2人が始めるポッドキャスト番組は、2人が実のいとこ同士であるという事実に基づいて『Cousins』とネーミングされている。

現地で様々なスポーツメディアを取り扱う『AMP Sports』のコンテンツとして開始するこの番組では、最新のNBAの試合分析に加え、2人のキャリアを形作った数々の決定的瞬間を振り返る内容も含まれるという。試合分析とパーソナルなストーリーテリングを融合した番組で、史上最高のダンカーであるカーターと稀代のスコアラーであるマグレディによる掛け合いをより近い視点で見ることができるようだ。

2000年のダンクコンテストや同年のシドニーオリンピックで見せた“人間越え”のダンクなど数えたらキリがないほどのハイライトを持っているカーターは、この番組について次のようにコメントを寄せている。

「トレイシーと僕は、選手として、家族として、そして現代NBAのファンとして、あらゆる角度からバスケットボールを見てきました。『Cousins』では、何度も見てきたハイライトの裏側にある本当のストーリーや、僕たちのキャリアを形作った重要な瞬間を語りつつ、現在のNBAについても掘り下げていきます」

カーターと同様に、マグレディも2002年のオールスターゲームで見せた“1人アリウープ”や、2004年に残した“35秒で13得点”など多くのファンの心を掴んできた。マグレディは、この番組の魅力について次のように語っている。

「この番組は、よくあるポッドキャストではありません。バスケットボール史上最もエキサイティングな時代のひとつを築いた2人の選手による、近くてパーソナルな対話です。初めてカーテンの裏側を開き、ファンを僕たちの世界へ招き入れていきます」

番組はYouTubeやSpotifyで配信され、各種SNSでの展開も行われるという。初回エピソードは1月29日（現地時間28日）に配信開始され、その後週次で配信されるようだ。