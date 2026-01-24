　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,320銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <4098> チタン　　　　東証Ｓ 　84.4倍 ( 4,898)　　1428　( +60.6 )　
２. <6166> 中村超硬　　　東証Ｇ 　83.4倍 (13,682) 　　640　( +64.5 )　 半導体製造装置関連
３. <9250> ＧＲＣＳ　　　東証Ｇ 　69.4倍 ( 1,249)　　1460　( +56.3 )　 サイバーセキュリティ関連
４. <4237> フジプレアム　東証Ｓ 　34.9倍 ( 4,852) 　　402　( +22.6 )　 ペロブスカイト太陽電池関連
５. <3727> アプリックス　東証Ｇ 　32.7倍 ( 2,095) 　　204　( +17.9 )　
６. <4351> 山田債権　　　東証Ｓ 　26.8倍 ( 　321) 　　913　(　+7.2 )　
７. <7280> ミツバ　　　　東証Ｐ 　24.2倍 (45,782)　　1374　( +19.1 )　
８. <4531> 有機薬　　　　東証Ｓ 　21.1倍 ( 4,274) 　　492　( +31.6 )　 半導体関連
９. <6522> アスタリスク　東証Ｇ 　19.1倍 ( 1,410) 　　418　(　+8.9 )　
10. <3370> フジタコーポ　東証Ｓ 　18.6倍 ( 1,041) 　　433　( +28.5 )　
11. <3647> ジー・スリー　東証Ｓ 　18.5倍 ( 1,335) 　　125　(　+7.8 )　
12. <7902> ソノコム　　　東証Ｓ 　18.1倍 ( 　145)　　1165　( +25.1 )　
13. <3323> レカム　　　　東証Ｓ 　17.6倍 ( 2,920) 　　111　( +22.0 )　 人工知能関連
14. <257A> ＳＭＴ厳選投　東証Ｅ 　17.0倍 ( 　187)　　2884　( -16.9 )　
15. <4594> ブライトパス　東証Ｇ 　16.3倍 ( 3,129)　　　65　( +10.2 )　
16. <130A> ウェリタス　　東証Ｇ 　15.1倍 ( 2,387) 　　478　(　 0.0 )　
17. <4361> 川口化　　　　東証Ｓ 　14.6倍 ( 　410)　　1605　(　+8.8 )　
18. <7477> ムラキ　　　　東証Ｓ 　14.4倍 ( 　101)　　1878　( +31.3 )　
19. <3848> データアプリ　東証Ｓ 　14.4倍 ( 　317)　　1040　( +10.5 )　 生成AI関連
20. <1401> エムビーエス　東証Ｇ 　13.7倍 ( 　796)　　1511　(　+9.3 )　
21. <5216> 倉元　　　　　東証Ｓ 　13.7倍 ( 3,581) 　　208　( +37.7 )　 ペロブスカイト太陽電池関連
22. <9561> グラッドＣ　　東証Ｇ 　12.6倍 ( 　277) 　　469　(　+8.3 )　 人工知能関連
23. <6063> ＥＡＪ　　　　東証Ｓ 　12.3倍 ( 　407) 　　945　(　+7.0 )　
24. <5381> マイポックス　東証Ｓ 　12.3倍 ( 2,233) 　　551　( +14.3 )　 半導体製造装置関連
25. <2332> クエスト　　　東証Ｓ 　10.5倍 ( 　514)　　1849　( +12.9 )　
26. <4120> スガイ　　　　東証Ｓ　　9.8倍 (　　78)　　2473　(　+7.5 )　
27. <3204> トーア紡　　　東証Ｓ　　9.7倍 ( 　494) 　　498　(　+4.6 )　
28. <4584> キッズバイオ　東証Ｇ　　9.6倍 ( 3,722) 　　302　( +16.2 )　
29. <7602> レダックス　　東証Ｓ　　9.2倍 ( 1,366) 　　222　( +32.1 )　
30. <1477> ｉＳ最小分散　東証Ｅ　　8.9倍 ( 　331)　　3141　(　-0.3 )　
31. <4596> 窪田製薬ＨＤ　東証Ｇ　　8.8倍 ( 2,082)　　　66　( +37.5 )　 人工知能関連
32. <4881> ファンペップ　東証Ｇ　　8.7倍 ( 　628)　　　94　(　+5.6 )　
33. <8617> 光世　　　　　東証Ｓ　　8.1倍 ( 　274) 　　514　(　+2.4 )　
34. <6568> 神戸天然物化　東証Ｇ　　7.9倍 ( 　205)　　1263　(　+4.6 )　
35. <4367> 広栄化学　　　東証Ｓ　　6.8倍 ( 　136)　　2294　(　+3.1 )　
36. <3747> インタートレ　東証Ｓ　　6.5倍 ( 3,710) 　　742　(　+1.1 )　 仮想通貨関連
37. <2667> イメージワン　東証Ｓ　　6.2倍 ( 4,324) 　　283　(　-3.4 )　 ドローン関連
38. <2408> ＫＧ情報　　　東証Ｓ　　5.9倍 ( 　237) 　　744　(　+7.7 )　
39. <3372> 関門海　　　　東証Ｓ　　5.9倍 ( 　177) 　　229　(　+2.2 )　
40. <9818> 大丸エナ　　　東証Ｓ　　5.8倍 (　　92)　　2150　( +25.9 )　
41. <2437> シンワワイズ　東証Ｓ　　5.5倍 ( 1,073) 　　524　( +29.7 )　
42. <8260> 井筒屋　　　　東証Ｓ　　5.4倍 ( 　243) 　　478　(　+9.1 )　
43. <4360> ＭＣＰｓ　　　東証Ｓ　　5.2倍 ( 　428) 　　840　( +13.5 )　 電気自動車関連
44. <1617> 野村食品　　　東証Ｅ　　5.1倍 ( 　132) 　42630　(　+0.8 )　
45. <3908> コラボス　　　東証Ｇ　　5.0倍 ( 　265) 　　301　(　+0.7 )　 人工知能関連
46. <4415> ブロードＥ　　東証Ｇ　　5.0倍 ( 　273)　　1213　( +16.4 )　
47. <2565> ＧＸロジ日Ｒ　東証Ｅ　　4.9倍 ( 　229) 　　978　(　-4.1 )　
48. <4960> ケミプロ　　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　988) 　　632　( +64.6 )　 ペロブスカイト太陽電池関連
49. <4558> 中京医薬　　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　142) 　　207　(　+1.5 )　
50. <4929> アジュバン　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　151) 　　794　(　+2.5 )　

株探ニュース