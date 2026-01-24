週間ランキング【約定回数 増加率】 (1月23日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,320銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4098> チタン 東証Ｓ 84.4倍 ( 4,898) 1428 ( +60.6 )
２. <6166> 中村超硬 東証Ｇ 83.4倍 (13,682) 640 ( +64.5 ) 半導体製造装置関連
３. <9250> ＧＲＣＳ 東証Ｇ 69.4倍 ( 1,249) 1460 ( +56.3 ) サイバーセキュリティ関連
４. <4237> フジプレアム 東証Ｓ 34.9倍 ( 4,852) 402 ( +22.6 ) ペロブスカイト太陽電池関連
５. <3727> アプリックス 東証Ｇ 32.7倍 ( 2,095) 204 ( +17.9 )
６. <4351> 山田債権 東証Ｓ 26.8倍 ( 321) 913 ( +7.2 )
７. <7280> ミツバ 東証Ｐ 24.2倍 (45,782) 1374 ( +19.1 )
８. <4531> 有機薬 東証Ｓ 21.1倍 ( 4,274) 492 ( +31.6 ) 半導体関連
９. <6522> アスタリスク 東証Ｇ 19.1倍 ( 1,410) 418 ( +8.9 )
10. <3370> フジタコーポ 東証Ｓ 18.6倍 ( 1,041) 433 ( +28.5 )
11. <3647> ジー・スリー 東証Ｓ 18.5倍 ( 1,335) 125 ( +7.8 )
12. <7902> ソノコム 東証Ｓ 18.1倍 ( 145) 1165 ( +25.1 )
13. <3323> レカム 東証Ｓ 17.6倍 ( 2,920) 111 ( +22.0 ) 人工知能関連
14. <257A> ＳＭＴ厳選投 東証Ｅ 17.0倍 ( 187) 2884 ( -16.9 )
15. <4594> ブライトパス 東証Ｇ 16.3倍 ( 3,129) 65 ( +10.2 )
16. <130A> ウェリタス 東証Ｇ 15.1倍 ( 2,387) 478 ( 0.0 )
17. <4361> 川口化 東証Ｓ 14.6倍 ( 410) 1605 ( +8.8 )
18. <7477> ムラキ 東証Ｓ 14.4倍 ( 101) 1878 ( +31.3 )
19. <3848> データアプリ 東証Ｓ 14.4倍 ( 317) 1040 ( +10.5 ) 生成AI関連
20. <1401> エムビーエス 東証Ｇ 13.7倍 ( 796) 1511 ( +9.3 )
21. <5216> 倉元 東証Ｓ 13.7倍 ( 3,581) 208 ( +37.7 ) ペロブスカイト太陽電池関連
22. <9561> グラッドＣ 東証Ｇ 12.6倍 ( 277) 469 ( +8.3 ) 人工知能関連
23. <6063> ＥＡＪ 東証Ｓ 12.3倍 ( 407) 945 ( +7.0 )
24. <5381> マイポックス 東証Ｓ 12.3倍 ( 2,233) 551 ( +14.3 ) 半導体製造装置関連
25. <2332> クエスト 東証Ｓ 10.5倍 ( 514) 1849 ( +12.9 )
26. <4120> スガイ 東証Ｓ 9.8倍 ( 78) 2473 ( +7.5 )
27. <3204> トーア紡 東証Ｓ 9.7倍 ( 494) 498 ( +4.6 )
28. <4584> キッズバイオ 東証Ｇ 9.6倍 ( 3,722) 302 ( +16.2 )
29. <7602> レダックス 東証Ｓ 9.2倍 ( 1,366) 222 ( +32.1 )
30. <1477> ｉＳ最小分散 東証Ｅ 8.9倍 ( 331) 3141 ( -0.3 )
31. <4596> 窪田製薬ＨＤ 東証Ｇ 8.8倍 ( 2,082) 66 ( +37.5 ) 人工知能関連
32. <4881> ファンペップ 東証Ｇ 8.7倍 ( 628) 94 ( +5.6 )
33. <8617> 光世 東証Ｓ 8.1倍 ( 274) 514 ( +2.4 )
34. <6568> 神戸天然物化 東証Ｇ 7.9倍 ( 205) 1263 ( +4.6 )
35. <4367> 広栄化学 東証Ｓ 6.8倍 ( 136) 2294 ( +3.1 )
36. <3747> インタートレ 東証Ｓ 6.5倍 ( 3,710) 742 ( +1.1 ) 仮想通貨関連
37. <2667> イメージワン 東証Ｓ 6.2倍 ( 4,324) 283 ( -3.4 ) ドローン関連
38. <2408> ＫＧ情報 東証Ｓ 5.9倍 ( 237) 744 ( +7.7 )
39. <3372> 関門海 東証Ｓ 5.9倍 ( 177) 229 ( +2.2 )
40. <9818> 大丸エナ 東証Ｓ 5.8倍 ( 92) 2150 ( +25.9 )
41. <2437> シンワワイズ 東証Ｓ 5.5倍 ( 1,073) 524 ( +29.7 )
42. <8260> 井筒屋 東証Ｓ 5.4倍 ( 243) 478 ( +9.1 )
43. <4360> ＭＣＰｓ 東証Ｓ 5.2倍 ( 428) 840 ( +13.5 ) 電気自動車関連
44. <1617> 野村食品 東証Ｅ 5.1倍 ( 132) 42630 ( +0.8 )
45. <3908> コラボス 東証Ｇ 5.0倍 ( 265) 301 ( +0.7 ) 人工知能関連
46. <4415> ブロードＥ 東証Ｇ 5.0倍 ( 273) 1213 ( +16.4 )
47. <2565> ＧＸロジ日Ｒ 東証Ｅ 4.9倍 ( 229) 978 ( -4.1 )
48. <4960> ケミプロ 東証Ｓ 4.6倍 ( 988) 632 ( +64.6 ) ペロブスカイト太陽電池関連
49. <4558> 中京医薬 東証Ｓ 4.6倍 ( 142) 207 ( +1.5 )
50. <4929> アジュバン 東証Ｓ 4.6倍 ( 151) 794 ( +2.5 )
株探ニュース