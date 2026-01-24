

●今週の業種別騰落率ランキング



※1月23日終値の1月16日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 15 業種 値下がり： 18 業種

東証プライム：1596銘柄 値上がり： 682 銘柄 値下がり： 884 銘柄 変わらず他： 30 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. ガラス・土石(0261) +3.00 日東紡 <3110> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、ＴＯＴＯ <5332>

２. 水産・農林業(0251) +2.72 ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301>

３. 非鉄金属(0263) +2.13 古河電 <5801> 、住友鉱 <5713> 、邦チタ <5727>

４. 電気・ガス(0270) +1.56 中部電 <9502> 、大ガス <9532> 、東ガス <9531>

５. 石油・石炭(0259) +1.50 ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021> 、出光興産 <5019>

６. 医薬品(0258) +1.22 塩野義 <4507> 、中外薬 <4519> 、ネクセラ <4565>

７. 鉱業(0252) +1.13 日鉄鉱 <1515> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

８. 情報・通信業(0275) +1.10 アステリア <3853> 、ＦＩＧ <4392> 、ＳＢＧ <9984>

９. 食料品(0254) +1.04 サッポロＨＤ <2501> 、ヨシムラＨＤ <2884> 、わらべ日洋 <2918>

10. パルプ・紙(0256) +0.63 レンゴー <3941> 、大王紙 <3880> 、日本紙 <3863>

11. 小売業(0277) +0.48 ライフコーポ <8194> 、リテールＰＡ <8167> 、イオン <8267>

12. 倉庫・運輸(0274) +0.37 中央倉 <9319> 、上組 <9364> 、住友倉 <9303>

13. 繊維製品(0255) +0.35 セーレン <3569> 、富士紡ＨＤ <3104> 、帝人 <3401>

14. 陸運業(0271) +0.30 ニッコンＨＤ <9072> 、阪急阪神 <9042> 、ハマキョウ <9037>

15. 鉄鋼(0262) +0.14 愛知鋼 <5482> 、神戸鋼 <5406> 、共英製鋼 <5440>

16. 空運業(0273) -0.05 ＪＡＬ <9201>

17. 機械(0265) -0.05 冨士ダイス <6167> 、三井Ｅ＆Ｓ <7003> 、イワキポンプ <6237>

18. 金属製品(0264) -0.10 三協立山 <5932> 、エイチワン <5989> 、ジーテクト <5970>

19. 化学(0257) -0.30 稀元素 <4082> 、富士フイルム <4901> 、保土谷 <4112>

20. 精密機器(0268) -0.70 東京計器 <7721> 、オリンパス <7733> 、朝日インテク <7747>

21. 電気機器(0266) -0.80 古野電 <6814> 、富士電機 <6504> 、ソニーＧ <6758>

22. ゴム製品(0260) -0.81 浜ゴム <5101> 、ＴＯＹＯ <5105> 、住友ゴ <5110>

23. 海運業(0272) -0.83 郵船 <9101>

24. その他製品(0269) -1.01 河合楽 <7952> 、ミズノ <8022> 、宝＆ＣＯ <7921>

25. 卸売業(0276) -1.27 Ｂガレージ <3180> 、双日 <2768> 、豊田通商 <8015>

26. その他金融業(0281) -1.31 プレミアＧ <7199> 、アイフル <8515> 、ＳＢＩアルヒ <7198>

27. 建設業(0253) -1.78 東洋エンジ <6330> 、住友林 <1911> 、東京エネシス <1945>

28. 不動産業(0282) -1.85 霞ヶ関Ｃ <3498> 、いちご <2337> 、ＳＲＥＨＤ <2980>

29. 輸送用機器(0267) -1.94 アイシン <7259> 、日産自 <7201> 、マツダ <7261>

30. 銀行業(0278) -2.22 ＳＢＩ新生銀 <8303> 、三菱ＵＦＪ <8306> 、あおぞら銀 <8304>

31. サービス業(0283) -3.28 弁護士ＣＯＭ <6027> 、ベイカレント <6532> 、ワールドＨＤ <2429>

32. 保険業(0280) -3.50 かんぽ生命 <7181> 、ソニーＦＧ <8729> 、ＦＰパートナ <7388>

33. 証券・商品(0279) -3.73 マネックスＧ <8698> 、ＳＢＩ <8473> 、野村 <8604>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

