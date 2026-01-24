　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※1月23日終値の1月16日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ　　-30.0 　　142　 今期最終赤字見通しを嫌気
２. <2195> アミタＨＤ　　東証Ｇ　　-23.7 　　373　
３. <5707> 東邦鉛　　　　東証Ｐ　　-20.9　　1730　 レアアース関連
４. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ　　-18.2　　5480　 レアアース関連
５. <4506> 住友ファーマ　東証Ｐ　　-17.7　　2263　
６. <5131> リンカーズ　　東証Ｇ　　-17.5 　　160　 人工知能関連
７. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ　　-17.2 　　900　 フィジカルAI関連
８. <4422> ＶＮＸ　　　　東証Ｇ　　-17.0　　1095　 人工知能関連
９. <2338> クオンタムＳ　東証Ｓ　　-17.0 　　278　 人工知能関連
10. <257A> ＳＭＴ厳選投　東証Ｅ　　-16.9　　2884　
11. <265A> Ｈｍｃｏｍｍ　東証Ｇ　　-15.8　　1052　
12. <6814> 古野電　　　　東証Ｐ　　-15.4　　7060　 自動運転車関連
13. <9399> ビート　　　　東証Ｓ　　-14.9　　　57　 仮想通貨関連
14. <7794> ＥＤＰ　　　　東証Ｇ　　-14.5 　　507　
15. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ　　-13.4 　　512　 仮想通貨関連
16. <9327> イーロジット　東証Ｓ　　-13.4 　　240　 第三者割り当てによる新株及び新株予約権発行で希薄化を懸念
17. <4443> Ｓａｎｓａｎ　東証Ｐ　　-13.3　　1662　
18. <3498> 霞ヶ関Ｃ　　　東証Ｐ　　-13.3　　7450　
19. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ　　-13.2　　7550　 半導体製造装置関連
20. <3994> マネフォ　　　東証Ｐ　　-12.8　　4141　 仮想通貨関連
21. <4448> ｋｕｂｅｌｌ　東証Ｇ　　-12.4 　　374　
22. <6495> 宮入バ　　　　東証Ｓ　　-12.4 　　163　
23. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ　　-12.0　　2217　 電気自動車関連
24. <4412> サイエンスＡ　東証Ｇ　　-11.8　　2144　 人工知能関連
25. <5597> ブルーイノベ　東証Ｇ　　-11.5　　1695　 ドローン関連
26. <4417> Ｇセキュリ　　東証Ｇ　　-11.4　　3155　 サイバーセキュリティ関連
27. <6167> 冨士ダイス　　東証Ｐ　　-11.2　　1060　 レアアース関連
28. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ　　-11.1 　　201　
29. <319A> 技術承継機構　東証Ｇ　　-11.0 　10450　
30. <8105> ＢＴＣＪＰＮ　東証Ｓ　　-10.6 　　195　 仮想通貨関連
31. <6173> アクアライン　東証Ｇ　　-10.5 　　188　
32. <135A> ヴレインＳ　　東証Ｇ　　-10.4　　2700　 先行投資で第３四半期営業利益６０％減
33. <3896> 阿波製紙　　　東証Ｓ　　-10.4 　　424　
34. <6469> 放電精密　　　東証Ｓ　　-10.3　　3105　 防衛関連
35. <6016> ジャパンエン　東証Ｓ　　-10.1 　13760　
36. <6027> 弁護士ＣＯＭ　東証Ｐ　　-10.1　　3040　 人工知能関連
37. <2337> いちご　　　　東証Ｐ　　-10.0 　　407　
38. <8995> 誠建設　　　　東証Ｓ 　　-9.9　　1278　
39. <7506> ハウスローゼ　東証Ｓ 　　-9.8　　1401　
40. <7352> ＴＷＯＳＴ　　東証Ｇ 　　-9.8 　　754　 生成AI関連
41. <7018> 内海造　　　　東証Ｓ 　　-9.7 　16040　
42. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ 　　-9.7　　1168　 データセンター関連
43. <6634> ネクスＧ　　　東証Ｓ 　　-9.7 　　131　 ２５年１１月期最終赤字で着地
44. <8303> ＳＢＩ新生銀　東証Ｐ 　　-9.4　　1925　
45. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ 　　-9.2 　　641　 下水道関連
46. <7721> 東京計器　　　東証Ｐ 　　-9.1　　6660　 半導体製造装置関連
47. <5341> アサヒエイト　東証Ｓ 　　-9.1 　　219　 ２５年１１月期の営業赤字幅が下振れて着地
48. <6736> サン電子　　　東証Ｓ 　　-9.0　　8250　
49. <418A> ウリドキ　　　名証Ｎ 　　-9.0 　　910　
50. <3791> ＩＧポート　　東証Ｓ 　　-8.9　　1253　

株探ニュース