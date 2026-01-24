週間ランキング【値下がり率】 (1月23日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※1月23日終値の1月16日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <5721> Ｓサイエンス 東証Ｓ -30.0 142 今期最終赤字見通しを嫌気
２. <2195> アミタＨＤ 東証Ｇ -23.7 373
３. <5707> 東邦鉛 東証Ｐ -20.9 1730 レアアース関連
４. <6330> 東洋エンジ 東証Ｐ -18.2 5480 レアアース関連
５. <4506> 住友ファーマ 東証Ｐ -17.7 2263
６. <5131> リンカーズ 東証Ｇ -17.5 160 人工知能関連
７. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ -17.2 900 フィジカルAI関連
８. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ -17.0 1095 人工知能関連
９. <2338> クオンタムＳ 東証Ｓ -17.0 278 人工知能関連
10. <257A> ＳＭＴ厳選投 東証Ｅ -16.9 2884
11. <265A> Ｈｍｃｏｍｍ 東証Ｇ -15.8 1052
12. <6814> 古野電 東証Ｐ -15.4 7060 自動運転車関連
13. <9399> ビート 東証Ｓ -14.9 57 仮想通貨関連
14. <7794> ＥＤＰ 東証Ｇ -14.5 507
15. <3350> メタプラ 東証Ｓ -13.4 512 仮想通貨関連
16. <9327> イーロジット 東証Ｓ -13.4 240 第三者割り当てによる新株及び新株予約権発行で希薄化を懸念
17. <4443> Ｓａｎｓａｎ 東証Ｐ -13.3 1662
18. <3498> 霞ヶ関Ｃ 東証Ｐ -13.3 7450
19. <7711> 助川電気 東証Ｓ -13.2 7550 半導体製造装置関連
20. <3994> マネフォ 東証Ｐ -12.8 4141 仮想通貨関連
21. <4448> ｋｕｂｅｌｌ 東証Ｇ -12.4 374
22. <6495> 宮入バ 東証Ｓ -12.4 163
23. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ -12.0 2217 電気自動車関連
24. <4412> サイエンスＡ 東証Ｇ -11.8 2144 人工知能関連
25. <5597> ブルーイノベ 東証Ｇ -11.5 1695 ドローン関連
26. <4417> Ｇセキュリ 東証Ｇ -11.4 3155 サイバーセキュリティ関連
27. <6167> 冨士ダイス 東証Ｐ -11.2 1060 レアアース関連
28. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ -11.1 201
29. <319A> 技術承継機構 東証Ｇ -11.0 10450
30. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ -10.6 195 仮想通貨関連
31. <6173> アクアライン 東証Ｇ -10.5 188
32. <135A> ヴレインＳ 東証Ｇ -10.4 2700 先行投資で第３四半期営業利益６０％減
33. <3896> 阿波製紙 東証Ｓ -10.4 424
34. <6469> 放電精密 東証Ｓ -10.3 3105 防衛関連
35. <6016> ジャパンエン 東証Ｓ -10.1 13760
36. <6027> 弁護士ＣＯＭ 東証Ｐ -10.1 3040 人工知能関連
37. <2337> いちご 東証Ｐ -10.0 407
38. <8995> 誠建設 東証Ｓ -9.9 1278
39. <7506> ハウスローゼ 東証Ｓ -9.8 1401
40. <7352> ＴＷＯＳＴ 東証Ｇ -9.8 754 生成AI関連
41. <7018> 内海造 東証Ｓ -9.7 16040
42. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ -9.7 1168 データセンター関連
43. <6634> ネクスＧ 東証Ｓ -9.7 131 ２５年１１月期最終赤字で着地
44. <8303> ＳＢＩ新生銀 東証Ｐ -9.4 1925
45. <1844> 大盛工業 東証Ｓ -9.2 641 下水道関連
46. <7721> 東京計器 東証Ｐ -9.1 6660 半導体製造装置関連
47. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ -9.1 219 ２５年１１月期の営業赤字幅が下振れて着地
48. <6736> サン電子 東証Ｓ -9.0 8250
49. <418A> ウリドキ 名証Ｎ -9.0 910
50. <3791> ＩＧポート 東証Ｓ -8.9 1253
株探ニュース