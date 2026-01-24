　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※1月23日終値の1月16日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,320銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4960> ケミプロ　　　東証Ｓ 　　64.6 　　632　 ペロブスカイト太陽電池関連として異色人気
２. <6166> 中村超硬　　　東証Ｇ 　　64.5 　　640　 レアアース人気が波及
３. <4098> チタン　　　　東証Ｓ 　　60.6　　1428　
４. <9250> ＧＲＣＳ　　　東証Ｇ 　　56.3　　1460　 今１１月期最終黒字化、Ｆスターズとの資本・業務提携がサプライズに
５. <5216> 倉元　　　　　東証Ｓ 　　37.7 　　208　 ペロブスカイト太陽電池関連
６. <4596> 窪田製薬ＨＤ　東証Ｇ 　　37.5　　　66　 人工知能関連
７. <157A> Ｇモンスター　東証Ｇ 　　33.2　　1397　 ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業立ち上げを発表
８. <7602> レダックス　　東証Ｓ 　　32.1 　　222　
９. <4531> 有機薬　　　　東証Ｓ 　　31.6 　　492　 半導体関連
10. <7477> ムラキ　　　　東証Ｓ 　　31.3　　1878　 イクヨが株式を取得し筆頭株主へ
11. <2437> シンワワイズ　東証Ｓ 　　29.7 　　524　
12. <7746> 岡本硝子　　　東証Ｓ 　　29.5　　1230　 レアアース関連
13. <3370> フジタコーポ　東証Ｓ 　　28.5 　　433　 ２６年３月末株主から株主優待制度を拡充
14. <2134> 北浜ＣＰ　　　東証Ｓ 　　28.1　　　41　 データセンター関連
15. <1689> ＷＴ天然ガス　東証Ｅ 　　27.7　　1037　
16. <9818> 大丸エナ　　　東証Ｓ 　　25.9　　2150　
17. <7902> ソノコム　　　東証Ｓ 　　25.1　　1165　
18. <7603> ジーイエット　東証Ｓ 　　25.0 　　205　 生成ＡＩ技術を活用した人材育成・研修事業を手掛ける子会社設立へ
19. <6227> ＡＩメカ　　　東証Ｓ 　　22.9　　8650　 半導体製造装置関連
20. <4237> フジプレアム　東証Ｓ 　　22.6 　　402　 ペロブスカイト太陽電池関連の中低位株として投資資金の攻勢加速
21. <3323> レカム　　　　東証Ｓ 　　22.0 　　111　 人工知能関連
22. <3918> ＰＣＩＨＤ　　東証Ｓ 　　19.5　　1607　 サイバーセキュリティ関連
23. <6347> プラコー　　　東証Ｓ 　　19.4 　　382　
24. <3917> アイリッジ　　東証Ｇ 　　19.2 　　627　 ３００株以上保有で記念優待ＱＵＯカード１万５０００円分
25. <1948> 弘電社　　　　東証Ｓ 　　19.1　　6860　
26. <7280> ミツバ　　　　東証Ｐ 　　19.1　　1374　 脱レアアースの車載部品開発企業として関心高まる
27. <3110> 日東紡　　　　東証Ｐ 　　18.8 　17070　
28. <2175> エスエムエス　東証Ｐ 　　18.3　　1675　 オアシスが７％超の大株主に急浮上し株高思惑膨らむ
29. <1542> 純銀信託　　　東証Ｅ 　　18.3 　50860　 上値追い加速、金・銀市況いずれも最高値で投資資金の視線集中
30. <7138> ＴＯＲＩＣＯ　東証Ｇ 　　18.2 　　409　 イーサリアムを追加取得
31. <3727> アプリックス　東証Ｇ 　　17.9 　　204　 マーケティング事業会社の完全子会社化を材料視
32. <4679> 田谷　　　　　東証Ｓ 　　17.6 　　334　
33. <5801> 古河電　　　　東証Ｐ 　　17.6 　12205　 子会社の通信部品増産報道を好材料視
34. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　17.5 　17335　 米サンディスク急騰に追随
35. <5243> ノート　　　　東証Ｇ 　　17.4　　2971　 吉本興業の原作開発オーディションに協力
36. <2164> 地域新聞社　　東証Ｇ 　　16.8 　　292　 人工知能関連
37. <2036> 金先物Ｗブル　東証EN 　　16.5　251000　
38. <4415> ブロードＥ　　東証Ｇ 　　16.4　　1213　 ２５年１２月期業績は計画上振れ
39. <4584> キッズバイオ　東証Ｇ 　　16.2 　　302　
40. <7779> サイバダイン　東証Ｇ 　　16.1 　　281　 米カーネギーメロン大学と戦略的ＭｏＵを締結
41. <4107> 伊勢化　　　　東証Ｓ 　　16.0　　6160　 高市首相が会見でペロブスカイト太陽電池の早期社会実装に言及
42. <6590> 芝浦　　　　　東証Ｐ 　　15.4 　27870　 米キャピタル・リサーチによる５％超保有が判明
43. <2936> ベースフード　東証Ｇ 　　15.4 　　405　 食品関連
44. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ 　　15.1 　　374　
45. <4479> マクアケ　　　東証Ｇ 　　14.9 　　978　
46. <7384> プロクレＨＤ　東証Ｐ 　　14.9　　2774　 地方銀行関連
47. <4593> ヘリオス　　　東証Ｇ 　　14.7 　　367　 ＡＲＤＳ治療薬のグローバル第３相試験の治験計画届出書を提出
48. <4027> テイカ　　　　東証Ｐ 　　14.6　　1463　
49. <6081> アライドアキ　東証Ｇ 　　14.3 　　335　 Ｗｅｂ３活用した事業加速に向け専門家を招聘
50. <5381> マイポックス　東証Ｓ 　　14.3 　　551　 半導体製造装置関連

