元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）が24日までに更新されたYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に出演。「Buono！」の名曲「初恋サイダー」の一発撮りにファンから感動の声が上がった。

12年1月に発売された「Buono！」の名曲「初恋サイダー」。今回は鈴木がソロ歌唱で一発撮りを披露した。

鈴木は歌唱前に「2012年の曲が令和になっても、令和のアイドルのみんなが歌い継いでくれて、我々が当時見ることができなかったいろんな景色を今になってもこの曲を通して見せてもらうことができて、すごくうれしいです。いつも感謝の思いでいっぱいです」と現代のアイドルたちに感謝した。

23日午後10時に公開された動画は、24日午前8時時点で58万回以上再生された。

ファンからは「当時を再現してくれてるようで泣けました」「最高すぎる」「エモすぎる」「現役ハロプロのファンとしても本当にありがたいです」「もう言葉がありません」「愛があふれすぎてて本当にBuono!がこの時代にみんなに知ってもらえて嬉しい」「圧倒的すぎる」「泣ける」などの声が上がった。

さらにラストのサビ直前で鈴木は「もも、みや、一緒にBuono!やれて私本当に幸せだったよ」と仲間たちへの言葉を口にした。この言葉は「Buono！」ラストライブで鈴木が口にしたフレーズだった。

この言葉にもファンからは「泣ける！」「感無量です」「ラストライブを思い出して涙が止まりません」「号泣」「不意打ちすぎて泣きました」などの感動の声が上がった。