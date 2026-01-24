パリス・ヒルトン、自身のドキュメンタリー映画のプレミアに夫＆子どもたちと登場！
ソーシャライトで実業家、ミュージシャンの顔も持つパリス・ヒルトンドキュメンタリー映画『Infinite Icon： A Visual Memoir（原題）』のプレミアが開催され、パリスが夫カーター・リウムと3歳の息子フェニックス、2歳の娘ロンドンとともにピンクカーペットに来場した。
【写真】スタジャン＆サングラス姿の子どもたちがかわいい！
Just Jaredによると、現地時間1月20日夜、ロサンゼルスの「AMC The Grove 14」にて、映画『Infinite Icon： A Visual Memoir（原題）』のプレミアが開催された。
この日パリスは、トニー・ワードによるピンクのドレスとオペラグローブ、シルバーのビーズネックレスを合わせ、まるでディズニープリンセスのような装いを披露。子どもたちはピンクのスタジアムジャンパーで色味をそろえ、キラキラフレームのサングラスをプラス。カーターは全身黒でパリスを引き立てた。
なおパリスのウェブサイトによると、本作は幼少期の夢からクラブ通いの青春時代、デビューアルバムから音楽を再発見するに至るまで、コンサート映像やありのままの瞬間、アーカイブ映像、未公開ホームビデオ、オリジナルのナレーションと新しいインタビューを織り交ぜながら、パリスの音楽の旅路を追う。
彼女は、問題を抱えたティーンのための施設で虐待を受けたことを公表しているが、その傷に加え、2000年代初頭にはメディアによって傷つけられた彼女が、音楽によっていかに命を救われたかを描くという。
ピンクカーペットの様子を投稿したパリスのインスタグラムには、「あなたを誇りに思う！ あなたにどれほど勇気づけられたことか」「輝いている。プリンセスみたい」「心から誇りに思う」「おめでとう。いつもながらとても美しい。素晴らしいドキュメンタリーです。あなたが乗り越えてきたすべてを誇りに思うし、人にしてきたことも素晴らしい。あなたは私の永遠の星」などとコメントが寄せられている。
『Infinite Icon： A Visual Memoir（原題）』は、アメリカで1月30日より劇場公開される。
【写真】スタジャン＆サングラス姿の子どもたちがかわいい！
Just Jaredによると、現地時間1月20日夜、ロサンゼルスの「AMC The Grove 14」にて、映画『Infinite Icon： A Visual Memoir（原題）』のプレミアが開催された。
なおパリスのウェブサイトによると、本作は幼少期の夢からクラブ通いの青春時代、デビューアルバムから音楽を再発見するに至るまで、コンサート映像やありのままの瞬間、アーカイブ映像、未公開ホームビデオ、オリジナルのナレーションと新しいインタビューを織り交ぜながら、パリスの音楽の旅路を追う。
彼女は、問題を抱えたティーンのための施設で虐待を受けたことを公表しているが、その傷に加え、2000年代初頭にはメディアによって傷つけられた彼女が、音楽によっていかに命を救われたかを描くという。
ピンクカーペットの様子を投稿したパリスのインスタグラムには、「あなたを誇りに思う！ あなたにどれほど勇気づけられたことか」「輝いている。プリンセスみたい」「心から誇りに思う」「おめでとう。いつもながらとても美しい。素晴らしいドキュメンタリーです。あなたが乗り越えてきたすべてを誇りに思うし、人にしてきたことも素晴らしい。あなたは私の永遠の星」などとコメントが寄せられている。
『Infinite Icon： A Visual Memoir（原題）』は、アメリカで1月30日より劇場公開される。