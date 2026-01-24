フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２４日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、巨人・浅野翔吾外野手が２３日に年明けからの“隠密自主トレ”を終え、約１か月ぶりにＧ球場でパワーアップした姿を披露したことを報じるスポーツ報知の２４日付一面記事を紹介した。

記事では浅野が昨季終了時から５キロ増の体重９５キロと筋骨隆々の自己最高ボディーを完成させ、マシン打撃で豪快な打球を連発。キャッチボールでは安定したスローイングを見せ、課題だった送球面でも確かな進歩を示した。「今年、取り返さないと終わりと思っている」と並々ならぬ覚悟でプロ４年目の定位置奪取を目指すことを伝えている。

徳光さんは「２０２２年のドラフト１位で入団した浅野選手の現在地、これを申し上げますとですね、現在の立場としましては、昨シーズンは右手首の骨折もございまして、出場がわずか２９試合にとどまりました。打率もですね、１割８分７厘…低迷いたしまして、まさに不完全燃焼でございました」とし「浅野選手はプロ４年目となるわけでありますが、実はですね、高卒プロ４年目っていうのは一つのターニングポイントになるわけでありますね。これまでも中田翔選手、岡本和真選手、鈴木誠也選手、ブレイクいたしましたのは、いずれも高卒４年目ということになる」と指摘した。

さらに「浅野選手はですね、もう悔しい思いをした分、今年は取り戻さないと終わりだと思っていると、悲壮な覚悟で臨んでいるというふうに誓うわけでありますが、ウェイトトレーニングで彼は体重を５キロ増やしまして、バッティングのパワーアップ、これを実感してるっていうふうに口にしておりますんで、彼は大言壮語といいますか、オーバーなこと言いませんので、かなり自信を持ってるからこそ、こういうことが言えてるんじゃないかなと思いますね」と期待した。