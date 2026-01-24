年金を受給しながらアルバイトで年間60万円ほど稼いでいる場合、確定申告は必要ですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金収入があってパートをしている場合の確定申告についてです。
「年金100万円受給しながらアルバイトで年間60万円ほど稼いでいる場合、確定申告は必要ですか？」
最初に所得税の計算方法を確認しておきましょう。
▼年金収入
年金収入は「雑所得」として課税対象です。公的年金は、公的年金等控除額を控除して計算します。公的年金等控除額は、65歳以上ですと110万円になります。
年金収入100万円としたケースで計算してみます。
年金収入：100万円
公的年金等控除額：110万円
年金収入100万円−公的年金等控除額110万円＝▲10万円
今回のケースでは、年金収入は年間100万円ですので、雑所得は0円（100万円−110万円）となり所得税はかかりません。
▼アルバイト収入
アルバイト収入は、「給与所得」として課税対象です。給与所得を計算するときは、給与収入から給与所得控除を差し引きます。令和7年12月1日以降、65万円に引き上げられました（※）。
（※）令和7年12月1日から税制改正によって、給与所得控除以外にも、基礎控除も改正されました。以下の変更が行われます。
基礎控除額：現行48万円→所得に応じ最大95万円へ引き上げ
給与所得控除額：現行55万円→65万円へ引き上げ
令和7年12月1日から給与所得控除が65万円に増えましたので……
今回のケースですと、給与所得＝60万円−65万円＝▲5万円
したがって、年金100万円、アルバイト年収60万円の場合は、所得税を納める必要がありません。原則として確定申告をする必要はありません。
＜参考＞令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について（国税庁）
ただしアルバイト先で所得税が天引きされている人は、確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻る可能性があります。その他、医療費控除の対象になる人も確定申告をすることで、税金が戻ります。
詳細については、お近くの税務署に確認してみましょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
