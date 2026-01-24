遠方からでも行きたいと思う「岡山県の道の駅」ランキング！ 2位「蒜山高原（真庭市）」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中で立ち寄るだけでなく、「その場所を目指して行きたい」と思わせる道の駅があります。ご当地グルメや絶景、体験型施設など、地域の魅力を存分に味わえるスポットは、訪れる人の心をつかんで離しません。
All About ニュース編集部は10月3〜5日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、遠方からでも行きたいと思う「岡山県の道の駅」を紹介します！
【11位までの全ランキング結果を見る】
2位：蒜山高原（真庭市）／35票2位は「蒜山高原（真庭市）」でした。標高約500mに広がる蒜山高原は、美しい自然と爽やかな気候が魅力の観光エリア。道の駅では地元特産の乳製品や高原野菜が楽しめるほか、周辺にはジャージー牛の牧場やサイクリングコースも整備されており、家族連れにも人気です。
回答者からは「高原の景色を楽しめそうだし、ドライブに疲れたら温泉でゆっくりできそうだから」（30代女性／石川県）、「蒜山三座や大山を望む雄大な景色が魅力だから」（40代女性／福井県）、「蒜山ジャージー牛乳を使ったソフトクリームを食べたい」（40代女性／愛知県）などのコメントがありました。
1位：黒井山グリーンパーク（瀬戸内市）／40票1位は「黒井山グリーンパーク（瀬戸内市）」でした。瀬戸内海を望む丘陵地にあるこの道の駅は、果物狩り体験や遊具広場、温泉施設まで備えた複合レジャー施設。春は花の名所としても知られ、季節ごとの自然と触れ合える場所として高い評価を集めています。
回答者のコメントを見ると「地元特産品の直売所と、暮らしに潤いを与える作品展等を開催するギャラリーが楽しめるからです」（20代男性／東京都）、「ゴーカートやプールがあって子供が楽しめるから」（50代男性／愛知県）、「テレビで紹介されていて、行ってみたいと思った」（30代女性／福岡県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)