¤¿¤À¤ÎÀÐ¤³¤í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É...¡¡Âç³ØÀ¸¤¬20»þ´Ö¤«¤±¤Æºï¤Ã¤¿àÀ®²Ìá¤Ë¥Í¥Ã¥È¿ÌÙþ¡Ö²¿¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤ä...¡×
Æ©»ë¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î......¡©¡¡»×¤ï¤º¤½¤¦¿Ò¤Í¤¿¤¯¤Ê¤ëÌÜ¤ò»ý¤ÄÂç³ØÀ¸¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û¤¿¤À¤ÎÀÐ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¢ª20»þ´Ö¤«¤±¤Æºï¤ë¤È¡Ä
¤½¤Î¿ÍÊª¤¬¡ÖºÎ¼è¤·¤¿¡Ê¤«¤Ë¡Ë¤Î²½ÀÐ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎTakeshi¡Ê¡÷angustidens¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯9·î8Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÊªÂÎ¡£
²¼¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï²¿¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤ÀÐ¤³¤í¡£¾å¤Ë¤Ï¡¢¹ÃÍå¤ä¥Ï¥µ¥ß¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤ë¥«¥Ë¤Î²½ÀÐ¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥«¥Ë¤Î²½ÀÐ¤Ï¡¢¸µ¡¹¤Ï²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤¿¤À¤ÎÀÐ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡Ö¤¿¤À¤ÎÀÐ¡×¤Ë¤â¥«¥Ë¤Î²½ÀÐ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤ÎÀÐ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë......¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦Takeshi¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¸«¤ì¤Ð1ÉÃÂ¤é¤º¤ÇÈ½ÃÇ²ÄÇ½¡ª¡©
Takeshi¤µ¤ó¤Ï¹Í¸Å³Ø¤ò³Ø¤ÖÂç³Ø2Ç¯À¸¡£Âç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¸©Î©ÇîÊª´Û¤Î»ÔÌ±¸¦µæ°÷¤È¤·¤Æ¥«¥Ë¤ä¥µ¥á¤Î²½ÀÐ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥Ë¤Î²½ÀÐ¤¬Æþ¤Ã¤¿ÀÐ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÄ¹Ç¯¥«¥Ë¤Î²½ÀÐ¤òºÎ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1ÉÃÂ¤é¤º¤Ç¥«¥Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤òÈ½ÃÇ½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºÎ¼è¤·¤¿¥«¥Ë²½ÀÐ¤Ï3000¸Ä°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¼ÁÅª¤Ê²¼Ä´¤Ù¤â¤¹¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤âÄ¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬ÇÝ¤Ã¤¿"²½ÀÐ´ã"¤¬¤Ê¤»¤ë¶È¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥«¥Ë²½ÀÐ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤òºï¤Ã¤Æ¥«¥Ë¤Î»Ñ¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ëè²óÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥«¥Ë¤Î²½ÀÐ¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ëè²ó¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÅÙ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤â·ÁÍÆ¤·¤¬¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëÁ°¤Ë²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¸«Åö¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊTakeshi¤µ¤ó¡Ë
¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï°ì½Ö¡¢ºï¤ë¤Î¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê
ºÎ¼è¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿ÀÐ¤³¤í¤«¤é¥«¥Ë¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î¾åÂ¦¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥«¥Ë²½ÀÐ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¤¢¤ë½Õ¤ÎÆü¤ËºÎ¼è¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡ÖºÎ¼è¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¥Ï¥µ¥ß¤¬¾¯¤·¤À¤±¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊTakeshi¤µ¤ó¡Ë
¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç³ä¤ë¤È²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥«¥Ã¥¿¡¼¥Ê¥¤¥Õ¤Ç20»þ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤Æ¡¢ÃÏÆ»¤Ë¼êºî¶È¤Çºï¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Ï¡¢ºÛË¥¿Ë¤ÎÍÍ¤ÊºÙ¤¤¿Ë¤Çºï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤À¡£
Takeshi¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é
¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¼Â¤Ï¤¿¤À¤ÎÀÐ¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¤¿²½ÀÐÉ÷¤ÎÄ¦¹ï¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í...¡×
¡Ö²¿¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤ä...¡×
¡Ö²¿¸ÎÀìÌç²È¤Ï²¼¤ÎÀÐ¤ò¸«¤Æ¤³¤ì¤¬²½ÀÐ¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡Ö¥«¥Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ·Ð¸³¤ò¤É¤ì¤À¤±ÀÑ¤á¤Ð¤ï¤«¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹¤¤Ì²¤ê¤«¤éÍ¥¤·¤¯µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¥«¥Ë¡£Takeshi¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÏÓÁ°¤Ë¡¢¤É¤³¤«´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë