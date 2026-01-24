発泡酒「金麦」が今年から「ビール」に？ ビール扱いになると何が変わるのでしょうか？ 格上げされる背景を解説

ビール・発泡酒・第3のビールの税額が一本化

日本では長年、「ビール」は税金が高く、「発泡酒」や「第3のビール」は税金が安いという仕組みが続いてきました。家計を意識する多くの人は「ビールに近い味で、安いお酒」が現実的な選択肢といえ、金麦もそうした消費者のニーズのなかで支持を広げてきた商品です。

ちなみに、ビール、発泡酒、第3のビールの代表格といわれ、これまでの日本独特の酒税区分と銘柄は次のとおりです。



・「ビール」麦芽比率が高く（50％以上）、王道・主力商品…スーパードライ、一番搾り、黒ラベル、ザ・プレミア・モルツなど

・「発泡酒」麦芽比率が少ない（50％未満）、節約 …淡麗グリーンラベル、北海道生搾りなど

・「第3のビール」麦芽以外＋スピリッツ、最安節約派の主役 …金麦、クリアアサヒ、のどごし（生）、麦とホップなど

しかし、2026年10月より、ビール、発泡酒、第3のビールの税額が一本化されます。そのため、「税金が安いからこの分類にする」という意味がなくなるのです。制度上の逃げ道がなくなり、メーカーは中身やブランド力で正面からの競争を迫られることになります。

また、この制度変更を見据え、サントリーは金麦の原料や製法を見直し、正式なビールとして再設計する方針を打ち出しました。麦芽比率を高め、スピリッツを使わない、法的にも表示上も正式な「ビール」になります。

これは、金麦というブランドを「節約のためのビール」ではなく、「日常に選ばれる定番ビール」として存続させるための戦略です。



家計への影響

2026年10月に酒税が統一されると、次のように税額が変わる見込みです（350ミリリットルあたり、税金部分のみの増減）



（現在の税額） （2026年10月）

・ビール 63.35円 → 54.25円（減税9.1円）

・発泡酒 46.99円 → 54.25円（増税7.26円）

・第3のビール 37.80円 → 54.25円（大幅増税16.45円）

※財務省「酒税に関する資料」より

なお、現在の金麦の350ミリリットル実売価格は、約150～180円前後です。

サントリー側は「現行の価格帯をできるだけ維持したい」との方針で、おおむね今の金麦と同じような価格帯を維持する意向との報道がでています。増税分（酒税部分の変動）があっても、ビール全体の税額低下分を考慮すれば、完全な値上げ圧力にはならないとの見方もあります。

ちなみに、毎日350ミリリットルを1缶飲む場合、大幅増税の第3のビールでも月あたりの増加額は500円程度の試算なので、家計全体で見れば急激な負担はそれほど多くないでしょう。また、他のビールも同じ税率になるため、相対的な価格差は縮まり「どれが一番安いか」の視点自体が意味を持ちにくくなります。



ビールの選び方が変わる

これまでは、「とにかく価格が安いから」という理由で選んでいた人も多いのではないでしょうか。しかし、これからは価格差が縮まることで、「この価格帯なら、どれが一番満足できるか」という視点で選ぶ時代になると考えられます。金麦のビール化は、そうした時代の転換点を象徴しているといえるでしょう。



まとめ

金麦がビール化されることは、酒税の統一化によって「安さを選ぶ」時代が終わることを象徴する改正であります。これからは価格よりも、味や納得感で選ぶ時代へ移っていくと思われます。酒税の仕組みが変わるこの機会に、値段だけにとらわれず、納得できるビールを選んでいけるでしょう。



出典

財務省 酒税に関する資料

執筆者 : 水上克朗

ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、DC（確定拠出年金）プランナー