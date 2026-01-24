高石あかり、岡部たかし「ばけばけ」第81話（C）NHK

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/24】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第81話が、1月26日に放送される。

【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着

◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」


朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。

◆「ばけばけ」第81話／1月26日（月）放送


サワ（円井わん）との関係に落ち込むトキ（高石あかり）。ヘブン（トミー・バストウ）は司之介（岡部たかし）と結託して、トキを励まそうとあるものを披露する。そんな中、なみ（さとうほなみ）が福間（ヒロウエノ）を連れ、トキの新居を訪れる。思わぬ来客にトキは驚く。

一方、白鳥俱楽部で勉強中のサワ。そこに訪れた庄田（濱正悟）がサワに教師になりたい理由を問う。サワの答えを聞いた庄田はあることを提案する。

（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】