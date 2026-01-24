「burn bridges」の意味は？人間関係にまつわるフレーズ...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「関係を完全に断つ」「後戻りできない状態にする」でした！

特に、ある状況や関係を完全に終わらせることで、後に戻ることができなくなることを指します。

この表現は、物理的に橋を燃やしてしまうことでその橋を通行できなくするというイメージから来ているんだとか。

比喩的に、関係やチャンスを完全に失うことを示していますよ。

「After resigning from the company, he was careful not to burn bridges with his former colleagues.」

（会社を辞めた後、彼は元同僚との関係を完全に断たないように注意しました）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

