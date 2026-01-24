男性１０人組ダンス＆ボーカルグループ・ＴＨＥ ＪＥＴ ＢＯＹ ＢＡＮＧＥＲＺ（ＴＪＢＢ）が、ＡＢＣテレビのドラマ「ＤＡＲＫ１３ 踊るゾンビ学校」（ＡＢＣテレビ＝日曜深夜０・１０、テレビ朝日＝土曜深夜２・３０）で地上波連続ドラマ初出演初主演を果たした。ゾンビ役の１０人は、十人十色な表現を見せて好演中。所属するＬＤＨによる６年に１度の祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」を若手から盛り上げる決意を語った。

「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」という特別な年に存在感を見せつける。リーダーのＳＨＯＷ（２９）は「ＬＤＨ全体として２６年はパーフェクトイヤーを盛り上げられるようにしたい。若手からしっかりパワーとパッションを見せられる１年にしていきたい」と気合を込めた。

グループはデビューから３年目を迎え、充実期に突入。７月には初のホールツアー「ＴＨＥ ＪＥＴ ＢＯＹ ＢＡＮＧＥＲＺ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６ 〜ＪＥＴ ＢＡＮＧＩＮ’〜」の開催が決定した。ＳＨＯＷは「初めてのライブツアー開催は自分たちの中で着実にステップアップすることができていると感じています」と胸を張った。

２４年にはＥＸＩＬＥ ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤのライブツアーに帯同。ＫＯＴＡ（２４）は「先輩の高いレベルに食らいつくのが本当に大変だった」と明かし、「辛くもあり、楽しくもあって、改めてダンスの魅力に気づいた」と実感。“下積み”を重ねてＬＤＨ屈指のパフォーマンス力あるグループになるまで力をつけてきた。

アーティスト活動以外にも一歩を踏み出し、１０人全員で地上波ドラマ初出演にして初主演。メンバーは声をそろえて「まだまだ（ドラマ出演は）先の話だと思っていた」と率直な気持ちを語るが、ＹＵＨＩ（２４）は「（ＬＤＨ代表取締役社長の）ＨＩＲＯさんからも背中を押してもらった。この作品で令和のゾンビとして日本に新たなムーブメントを起こすぞ、と一丸となって作り上げることができた」と自信を持って臨んだ。

ドラマの舞台は、現世とあの世のはざまにある廃墟のような、教室のような閉鎖空間で、なんらかのトラブルを起こし自己本位に言い争う人間たちが、あの世へ行く前に送りこまれてくる。そこでさまざまな個性と“特殊能力”を持つＴＪＢＢ演じる１０体のゾンビたちが最後の学びと裁きを下す。ＬＤＨ一丸のドラマでもあり、前田拳太郎、八木将康、ＥＸＩＬＥの橘ケンチらも出演する。

注目度の高まる今回のドラマ出演でＴＡＫＵＭＩ（２５）は「見てくださる皆さんを驚かせたい」と語り、ＹＵＨＩは「これでＴＪＢＢをより多くの方に知っていただきたい」と熱望。グループとして掲げる夢のドーム公演まで着実にファンを増やし続ける。

◇ＴＨＥ ＪＥＴ ＢＯＹ ＢＡＮＧＥＲＺ（ザ・ジェット・ボーイ・バンガーズ）ＬＤＨ史上最大規模オーディション「ｉＣＯＮ Ｚ」から誕生。２３年８月にシングル「Ｊｅｔｔｉｎ’」でデビューした。ＹＵＨＩ、ＡＥＲＯＮ、ＫＯＴＡのボーカル３人、ＳＨＯＷ、ＴＡＫＵＭＩ、ＨＩＮＡＴＡ、ＴＡＫＩ、ＮＯＳＵＫＥ、ＳＨＩＧＥＴＯＲＡ、ＡＯＩのパフォーマー７人で構成。ファンネームは「ＴＥＡＭ ＪＥＴＺ（チーム ジェッツ）」