ランディーズドーナツのバレンタイン限定♡スイートハート新作登場
ロサンゼルス発の大人気ドーナツショップ「ランディーズドーナツ」から、心ときめく季節限定の新作が登場します。見た目の可愛さはもちろん、ブランドならではの本格的な味わいで、特別な日のギフトにも、自分へのご褒美にもぴったり。日本各地で存在感を高めるランディーズドーナツが提案する、バレンタインからホワイトデーまで楽しめる甘いひとときをご紹介します。
スイートハートの新作ドーナツ
2026年1月26日（月）から期間限定で登場するのが、『スイートハートチョコレイズド』と『スイートハートホワイトレイズド』。
どちらもレイズド生地にチョコレートをコーティングし、ハート型モチーフとスプリンクルで華やかに仕上げた季節限定ドーナツです。
販売期間は2026年1月26日（月）～2026年3月14日（土）（予定）となっています。
『スイートハートチョコレイズド（SWEETHEARTSCHOCOLATERAISED）』
価格：550円
『スイートハートホワイトレイズド（SWEETHEARTSWHITECHOCOLATERAISED）』
価格：550円
定番から贅沢系まで豊富なラインナップ
【クラシック】
グレイズドレイズド（GLAZEDRAISED）
価格：360円
ピンクスプリンクルズアイスケーキ（PINKSPRINKLESICEDCAKE）
価格：380円
【デラックス】
シナモンシュガーツイスト（CINNAMONSUGARTWIST）
価格：440円
ピンクレイズドスプリンクルズ（PINKRAISEDW/SPRINKLES）
価格：440円
【ファンシー】
抹茶レイズド（MATCHATEARAISED）
価格：480円
ストロベリージェリーフィルド（STRAWBERRYJELLYFILLED）
価格：480円
【プレミアム】
スモアズレイズド（S’MORESRAISED）
価格：550円
チョコレートキャンディレイズド（CHOCOLATECANDYRAISED）
価格：550円
ベーコンメープルロングジョン（BACONMAPLELONGJOHN）
価格：550円
ベアクロー（BEARCLAW）
価格：550円※縦・横サイズ約12cm
ランディーズドーナツでは、シンプルな味わいのクラシックから、食べ応えのあるプレミアムまで多彩なドーナツを展開しています。
シェアにおすすめのミニセット
バラエティミックスセット4個
価格：620円
気軽に楽しみたい方には、ミニサイズの「ランディーズラウンズ」もおすすめです。カラフルな丸型ドーナツを詰め合わせたセットは、友人や家族とのシェアにもぴったり。
※直径約5cm
※セット内容については在庫状況により変更になる場合があります。
甘い想いを届ける特別な一箱
見た目の可愛さと本格的な味わいを両立したランディーズドーナツの限定アイテムは、バレンタインやホワイトデーのギフトにぴったり♡
定番商品と組み合わせて選べば、贈る時間も楽しくなります。ロサンゼルスのカルチャーを感じるドーナツで、大切な人とのひとときを少し特別に彩ってみてはいかがでしょうか。