¡ÚÂè17½µ¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥µ¥ï¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤ë
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢£Âè17½µ¡Ö¥Ê¥ó¥È¡¢¥¤¥¦¥«¡£¡×
¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸ÆüÏ¿¡×¤Ç»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£½ý¿´¤Î¥È¥¤ò¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Îå¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢½ý¿´Ãæ¤Î¥µ¥ï¤Ï°ì¿Í¡¢¶µ°÷»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÅìµþ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤ò¼êÅÁ¤¦¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯¾±ÅÄ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¯¥µ¥ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¾±ÅÄ¤Ë¿´¤ò³«¤¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤¯¡£