高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第17週「ナント、イウカ。」の第81回が１月26日に放送予定です。

【写真】なみは福間を連れて…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下１月26日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

サワ（円井わんさん）との関係に落ち込むトキ。

ヘブン（トミー・バストウさん）は司之介（岡部たかしさん）と結託して、トキを励まそうとあるものを披露する。

そんな中、なみ（さとうほなみさん）が福間（ヒロウエノさん）を連れ、トキの新居を訪れる。思わぬ来客にトキは驚く。

一方、白鳥俱楽部で勉強中のサワ。

そこに訪れた庄田（濱正悟さん）がサワに教師になりたい理由を問う。

サワの答えを聞いた庄田はあることを提案する。