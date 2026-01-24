東京ディズニーシー“パラッツォ・カナル”でいつもと違うパーク体験がかなう！ スペシャルイベント＆フードをレポート
東京ディズニーリゾートは、パークの世界観をより一層楽しめるスペシャルイベント「ディズニーストーリービヨンド」の第3弾を、2026年1月14日（水）〜3月19日（木）まで開催。第3弾となる今回は、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにあるエリア、パラッツォ・カナルを舞台に実施している。今回クランクイン！トレンドは、カーニバルで盛り上がる本エリアに潜入！ いつもと違うパーク体験がかなうスペシャルイベントやフードを取材してきた。
【写真】チョコを溶かして味わう！ 「ピスタチオとストロベリーのカフェモカ」で体がポカポカ
■大人スイーツで優雅な時間を
「ディズニーストーリービヨンド」とは、パークのエリアやアトラクションにある物語を超えたストーリーの世界にゲストを誘うスペシャルイベント。第3弾となる今回は、エリア、パラッツォ・カナルを舞台に、特設サイトや東京ディズニーリゾート公式YouTubeで配信されているストーリー（17話）と実際にパークに足を運ぶことで視聴できるストーリー（3話）のあわせて全20話からなる物語が展開されている。
本イベントは、周辺キャストや「ビリエッテリーア」で配布されているリーフレットのQRコードから参加が可能。リーフレットの案内にしたがってパラッツォ・カナルのいくつかのスポットを巡り、専用サイトを通じて写真を撮ると、さまざまなストーリーを視聴することができる。
街のいたる所には、ストーリーに登場するキャラクターやカーニバルの雰囲気を感じるデコレーションが施されており、まるで自分がストーリーの中に入り込んだ気分に。デザインが1つ1つ異なるカーニバルマスクを並べた華やかな展示も圧巻だ。
カーニバルの雰囲気に包まれたエリア内を満喫していると、陽気な音楽が聞こえてきた。イベント期間中は、楽曲に合わせてダンスや手拍子でキャストとゲストが一体となるモーメントも実施。パラッツォ・カナルに、楽しげな音楽と掛け声が響き渡る。
ちなみに、「ゴンドリエ・スナック」では物語を一層楽しめるスペシャルメニューを提供。生地のサクサク食感が心地良い「キアッケレ（コーヒー＆マスカルポーネ）」と、ほろ苦いカフェモカにチョコレートを溶かして味変が楽しめるホットドリンク「ピスタチオとストロベリーのカフェモカ」が味わえる。いずれも甘さ控えめで食べやすく、メディテレーニアンハーバーの落ち着いた雰囲気にぴったり。大人のスイーツを片手に、優雅な景色眺めながら一休憩するのはいかがだろう。
