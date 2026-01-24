【U23アジアカップ】ベトナムがPK戦を制し3位 韓国を破る 残すは日本−中国の決勝戦
◇AFC U23アジアカップ(サウジアラビア、6日〜24日)
サッカー・U23アジアカップは3位決定戦の韓国−ベトナムが23日に行われました。
試合はベトナムが1−1から後半26分に直接フリーキックを決め2−1と勝ち越しに成功するも、韓国が終了間際の後半アディショナルタイム7分にロングボールから同点ゴール。その後、延長戦でも決着がつかず2−2のままPK戦に突入。両チーム共に6人連続で成功させる中。先攻の韓国は7人目が失敗。後攻のベトナムはしっかり決めて7−6でPK戦を制しました。残すは24日の決勝戦。日本は中国と戦います。
▽準々決勝
日本 1−1(PK4-2) ヨルダン
ベトナム 3−2(延長) UAE
韓国 2−1 オーストラリア
中国 0−0(PK4-2) ウズベキスタン
▽準決勝
日本 1−0 韓国
中国 3−0 ベトナム
▽3位決定戦
ベトナム 2−2(PK7-6) 韓国
▽決勝
日本−中国
◆グループステージ
勝 5−0 シリア(得点者:大関友翔、佐藤龍之介2、石橋瀬凪、道脇豊)
勝 3−0 UAE(得点者:ンワディケ ウチェブライアン世雄、大関友翔、古谷柊介)
勝 2−0 カタール(得点者:古谷柊介、佐藤龍之介)
◆ノックアウトステージ
勝 1−1(PK4-2) ヨルダン(得点者:古谷柊介)
勝 1−0 韓国（得点者:小泉佳絃）