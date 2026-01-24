◇AFC U23アジアカップ(サウジアラビア、6日〜24日)

サッカー・U23アジアカップは3位決定戦の韓国−ベトナムが23日に行われました。

試合はベトナムが1−1から後半26分に直接フリーキックを決め2−1と勝ち越しに成功するも、韓国が終了間際の後半アディショナルタイム7分にロングボールから同点ゴール。その後、延長戦でも決着がつかず2−2のままPK戦に突入。両チーム共に6人連続で成功させる中。先攻の韓国は7人目が失敗。後攻のベトナムはしっかり決めて7−6でPK戦を制しました。残すは24日の決勝戦。日本は中国と戦います。

▽準々決勝

日本 1−1(PK4-2) ヨルダン

ベトナム 3−2(延長) UAE

韓国 2−1 オーストラリア

中国 0−0(PK4-2) ウズベキスタン

▽準決勝

日本 1−0 韓国

中国 3−0 ベトナム

▽3位決定戦

ベトナム 2−2(PK7-6) 韓国

▽決勝

日本−中国

▽日本の大会結果◆グループステージ勝 5−0 シリア(得点者:大関友翔、佐藤龍之介2、石橋瀬凪、道脇豊)勝 3−0 UAE(得点者:ンワディケ ウチェブライアン世雄、大関友翔、古谷柊介)勝 2−0 カタール(得点者:古谷柊介、佐藤龍之介)◆ノックアウトステージ勝 1−1(PK4-2) ヨルダン(得点者:古谷柊介)勝 1−0 韓国（得点者:小泉佳絃）