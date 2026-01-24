『ばけばけ』第81回 なみが福間を連れて…【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第81回が、26日に放送される。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第81回のあらすじ
サワ（円井わん）との関係に落ち込むトキ（高石あかり）。ヘブン（トミー・バストウ）は司之介（岡部たかし）と結託して、トキを励まそうとあるものを披露する。そんな中、なみ（さとうほなみ）が福間（ヒロウエノ）を連れ、トキの新居を訪れる。思わぬ来客にトキは驚く。一方、白鳥倶楽部で勉強中のサワ。そこに訪れた庄田（濱正悟）がサワに教師になりたい理由を問う。サワの答えを聞いた庄田はあることを提案する。
