Sir Vanity×斉藤壮馬 2man Live「Sir Vanity presents "Mixtape#1" feat.Soma Saito」チケット一般抽選販売がスタート！
Sir Vanityと斉藤壮馬の2man Live「Sir Vanity presents “Mixtape#1” feat.Soma Saito」のチケット一般抽選発売がスタートした。
“Mixtape#1″は2026年3月7日(土)・3月8日(日)の2DAYS、TACHIKAWA STAGE GARDENで各日1公演ずつ開催される。Sir Vanityと斉藤壮馬それぞれにとって初の対バンとなり、チケットはアリーナスタンディングと2階・3階席のシーティングのほか、CD封入先行販売の好評を受けて注釈付き指定席が追加されている。申し込み締め切りは今週末の1月25日(日)18時までとなっているので、早めにチェックしておきたい。
長らくお互いの音楽活動に言及はしてきたものの、オフィシャルとしては初めて交錯するSir Vanityと斉藤壮馬。どのような音楽的空間が展開されるのか、ぜひ現地で体感しよう。
●ライブ情報
Sir Vanity presents “Mixtape#1” feat.Soma Saito
https://sir-vanity.com/live/
2026年3月7日（土）開場 17:30／開演 18:30 ※21:00頃 終演予定
2026年3月8日（日）開場 15:00／開演 16:00 ※18:30頃 終演予定
会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN
出演：Sir Vanity、斉藤壮馬
チケット価格：アリーナ前方 13,000円（税込）
アリーナ後方 10,000円（税込）
2階席 12,000円（税込）
3階席 9,000円（税込）
注釈付き指定席 8,000円（税込）
チケット一般抽選販売
https://eplus.jp/saitosoma/sirvanity/
受付期間 2026/01/19(月) 12:00 〜 2026/01/25(日) 18:00
結果発表 2026/01/28(水) 13:00以降
支払期間 2026/01/28(水) 13:00 〜 2026/01/30(金) 21:00
枚数制限 1公演1券種のみ、2枚まで
支払方法 クレジットカード・コンビニ決済・Pay-easy
・当受付のチケットのお受取はイープラス電子チケット「スマチケ」のみとなります。
・お申し込みはスマートフォンからのみとなります。パソコンからのお申し込みはできません。
・スマチケのダウンロードにはイープラスアプリ（無料）のインストールが必要です。
イープラスアプリについて
https://eplus.jp/sf/guide/eplusapp
スマチケご利用ガイド（対応端末もこちらよりご確認ください）
https://eplus.jp/sf/guide/spticket
イベントに関するお問い合わせ
カスタマーセンター
https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）
※問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。
※お問い合わせの際は公演名もご記載いただけますようお願いいたします。
※公演内容に関するお問い合わせは、お断りさせていただきます。
※上記お問い合わせ窓口以外、特に会場への直接のお問い合わせはご遠慮願います。
●リリース情報
Sir Vanity 2nd Album
発売中
品番：BRCG.00107
価格：￥3,300 (税込)
購入はこちら
https://SirVanity.lnk.to/BRCG-00107
販売場所：Amazon.co.jp、タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）、楽天ブックス、全国アニメイト（通販含む）、きゃにめ
封入特典：Sir Vanity×斉藤壮馬 2man Liveチケット優先販売申込券 ※初回生産分のみ
法人別オリジナル特典：『チェキ風カード』(各法人5種ランダム/全25種)
※法人別オリジナル特典は、CD1枚につきランダムで1枚お渡しします。全法人でデザインが異なります。なお、特典は無くなり次第終了となります
※封入特典は2025年11月5日(水)発売の斉藤壮馬 New EP「Nuance」（https://SomaSaito.lnk.to/nuance）にも封入されます。いずれの封入特典シリアルでも、3月7日(土)・8日(日)の両公演に同じくお申込みいただけます。
関連リンク
Sir Vanityオフィシャルサイト
https://sir-vanity.com/
斉藤壮馬オフィシャルサイト
https://www.saitosoma.com/