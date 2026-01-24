来週の主な予定 FOMCと日銀議事録 東京と豪州の消費者物価指数 党首討論会 来週の主な予定 FOMCと日銀議事録 東京と豪州の消費者物価指数 党首討論会

・FOMC 利下げ一時停止へ、FRB高官らタカ派傾斜で早期利下げ観測後退



・FOMC 利下げ一時停止へ、FRB高官らタカ派傾斜で早期利下げ観測後退

・豪州CPI 高止まりなら2月利上げ観測高まる、失業率改善に家計支出急増

・東京CPI 政府の物価高対策と食品価格落ち着き受け2%を下回る見通し

・日銀議事録 12月会合は結果として「ハト派利上げ」で円売りが加速した



FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～29日）



26日（月）

党首討論会（日本記者クラブ）

ドイツIfo景況感指数（1月）

米2年債入札（690億ドル）

ナーゲル独連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演

コッハー・オーストリア中銀総裁、金融政策について講演

アジア金融フォーラム（AFF）（香港、27日まで）



27日（火）

衆院選公示

日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

日本企業向けサービス価格指数（12月）

中国工業企業利益（12月）

米5年債入札（700億ドル）

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）

ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロに関する討論会出席

EUインド首脳会議

米国、地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から正式離脱

ゴールドマンサックス主催マクロ会議（香港、28日まで）



28日（水）

日銀議事録（12月18日-19日開催分）

日本40年利付国債入札（4000億円程度）

豪消費者物価指数（12月、第4四半期）

ドイツGfK消費者信頼感調査（2月）

カナダ中銀政策金利

米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）

米週間石油在庫統計

米FOMC、パウエルFRB議長記者会見



29日（木）

米7年債入札（440億ドル）

米貿易収支（11月）

米製造業新規受注（11月）

米新規失業保険申請件数（24日終了週）

米非農業部門労働生産性指数（第3四半期）

EU外相理事会

スターマー英首相、中国訪問（31日まで）



30日（金）

日銀国債買い入れ日程（2月）

日本雇用統計（12月）

東京都消費者物価指数（1月）

ドイツ消費者物価指数（1月）

ドイツGDP速報値（第4四半期）

ユーロ圏GDP速報値（第4四半期）

ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（12月）

米生産者物価指数（12月）

米シカゴ購買部協会景気指数（1月）

ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）

米連邦政府「つなぎ予算」期限切れとなる見込み



31日（土）

中国製造業PMI・非製造業PMI（1月）



※予定は変更することがあります

