来週の主な予定　FOMCと日銀議事録　東京と豪州の消費者物価指数　党首討論会

・FOMC　利下げ一時停止へ、FRB高官らタカ派傾斜で早期利下げ観測後退
・豪州CPI　高止まりなら2月利上げ観測高まる、失業率改善に家計支出急増
・東京CPI　政府の物価高対策と食品価格落ち着き受け2%を下回る見通し
・日銀議事録　12月会合は結果として「ハト派利上げ」で円売りが加速した

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～29日）

26日（月）
党首討論会（日本記者クラブ）
ドイツIfo景況感指数（1月）
米2年債入札（690億ドル）
ナーゲル独連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演
コッハー・オーストリア中銀総裁、金融政策について講演
アジア金融フォーラム（AFF）（香港、27日まで）

27日（火）
衆院選公示
日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
日本企業向けサービス価格指数（12月）
中国工業企業利益（12月）
米5年債入札（700億ドル）
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（1月）
ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロに関する討論会出席
EUインド首脳会議
米国、地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から正式離脱
ゴールドマンサックス主催マクロ会議（香港、28日まで）

28日（水）
日銀議事録（12月18日-19日開催分）
日本40年利付国債入札（4000億円程度）
豪消費者物価指数（12月、第4四半期）
ドイツGfK消費者信頼感調査（2月）
カナダ中銀政策金利
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
米週間石油在庫統計
米FOMC、パウエルFRB議長記者会見

29日（木）
米7年債入札（440億ドル）
米貿易収支（11月）
米製造業新規受注（11月）
米新規失業保険申請件数（24日終了週）
米非農業部門労働生産性指数（第3四半期）
EU外相理事会
スターマー英首相、中国訪問（31日まで）

30日（金）
日銀国債買い入れ日程（2月）
日本雇用統計（12月）
東京都消費者物価指数（1月）
ドイツ消費者物価指数（1月）
ドイツGDP速報値（第4四半期）
ユーロ圏GDP速報値（第4四半期）
ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（12月）
米生産者物価指数（12月）
米シカゴ購買部協会景気指数（1月）
ムサレム・セントルイス連銀総裁、金融政策および経済について講演（質疑応答あり）
米連邦政府「つなぎ予算」期限切れとなる見込み

31日（土）
中国製造業PMI・非製造業PMI（1月）

※予定は変更することがあります