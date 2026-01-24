為替相場まとめ１月１９日から１月２３日の週
１９日からの週は、前週から引き続き政治相場になっている。海外ではトランプ大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有を主張し、欧州との対立が先鋭化した。首を縦に振らない欧州に対してトランプ大統領は関税賦課で脅した。対抗して欧州側も報復措置の用意があるとした。市場では今後の対する不透明感が高まるなかで「米国売り」（米株安・米債券安、ドル安）の構図が強まった。しかし、ダボス会議でのトランプ演説をきっかけに米国売り相場は収束の方向に向かった。NATOに関する大枠について合意、武力は使わない、米関税発動を見送るなどとした。円相場は「高市トレード」が中心となった。１９日に高市首相が解散・総選挙日程を発表した。与野党いずれも消費減税を標榜したことで、一段と財政継続性に対する不透明感が高まった。本邦長期国債が売られ（利回り上昇）、日本株は続落した。円相場については日本売りによる円売りと株安による円買いが神経質に交錯した。そして、週末の日銀決定会合では市場予想通り政策金利が据え置かれた。展望レポートでは2026年度の経済成長見通し、物価見通しの上方修正が見られたが、市場の反応は限定的にとどまった。会合後の植田日銀総裁の会見は、従来の姿勢を基本的に踏襲するものであったが、市場は3月利上げの可能性が後退したとして円売りで反応。158円台後半から159円23銭まで上値を伸ばした後、レートチェックが疑われる動きに157円37銭へ急落。その後158円台に戻した。
（１９日）
東京市場では、ドル円が上下動。午前中にリスク回避の円買いが強まり157.43円付近まで下落したが、昼前には朝の水準である157.90円前後まで戻す往って来いの展開となった。午後は157.76から157.96円の狭いレンジで推移した。背景にはグリーンランド問題を巡るトランプ大統領の強硬姿勢があり、16日に示唆した追加関税を17日に欧州8カ国へ2月1日発動の10％関税として正式発表したことがある。EU側は930億ユーロ規模の報復関税を検討していると報じられ、世界的にリスク回避の動きが広がった。一方で、発動までの撤回期待も浮上し反発した。ユーロドルは1.1573ドル付近の安値から1.1638ドルまで上昇し、先週金曜の高値を超えた。ポンドドルも1.3331ドル付近から1.34ドル台へ反発。ユーロ円は182.63円付近から183.70円台へ1円超上昇し、円高一服とユーロドル上昇が支えとなった。ポンド円も210.63円付近から211.62円付近へ戻した。
ロンドン市場では、高市首相の解散総選挙正式表明による円安期待と、トランプ関税問題による欧州株大幅安・リスク回避が拮抗した。ドル円は東京午後の157.80円近辺から序盤に158.17円付近まで上昇した後、158円台を挟んで売買が交錯した。高市首相は「1月27日公示・2月8日投開票」「責任ある積極財政」「2年間の食品消費税ゼロ」などを公約に掲げ、市場では「高市トレード」が意識された。一方、グリーンランド問題で米欧の対立が深まり、欧州株は大幅安となった。ユーロ円は183.85円付近の高値後、183円台半ばから後半で推移。ポンド円は212.02円付近の高値後、211円台後半で上昇が一服した。ユーロドルは1.16ドル台前半、ポンドドルは1.34ドル付近で揉み合い。政治リスクが意識され神経質な取引が続いた。
NY市場はキング牧師生誕記念日の祝日で休場となった。
（２０日）
東京市場では、日本売りと米国売りが同時進行し、円、日本株、日本国債が下落した。日本国債40年債利回りは史上初の4％台に乗せた後4.2％台へ急騰し、30年・20年債も大幅に利回りが上昇した。高市首相の食品消費減税方針で財政赤字懸念が再燃し、日本売りが勢いづいた。米国売りも強まり、米株先物はダウが1％超安、ナスダックが1.4％安となり、米債売り（利回り上昇）でドルは全面安となった（ドル円を除く）。ドル円は158円を挟んで一進一退だったが、欧州勢参入後は円売りが優勢となり158.44円まで上昇した。ユーロドルは午前の1.1630ドル台から午後には1.1673ドルまで上昇し、ポンドドルも1.3410ドル前後から1.3450ドルへ上昇。クロス円も堅調で、ユーロ円は183.70円から184.83円へ、ポンド円は211.80円から212.89円へ上昇した。ドルインデックスは99.10から98.80へ低下した。
