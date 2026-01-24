専門店も続々登場し人気が高まる「麻婆豆腐」。その背景には何が？

【写真を見る】“白”や“カレー”の麻婆！？“進化系”も続々「麻婆豆腐」再注目のワケとは？【THE TIME,】

しびれ＆辛さ「強さを気分で」

「“辛さとしびれの両方がある”のが珍しい」（20代女性）

「青山椒の舌に残る感じが“やみつきになる”」（40代男性）

長い行列ができていたのは、四川風麻婆豆腐の専門店『しびれや 日暮里本店』（東京・荒川区）。

最大の特徴は、気分に合わせて「しびれ」と「辛さ」がそれぞれ3段階で選べるところ。

独自にブレンドした青山椒と赤山椒に、10種類以上のスパイスや辛味調味料を混ぜ合わせ“絶妙なしびれと辛さ”を引き立てています。（「麻婆豆腐定食」1300円）

THE TIME,マーケティング部 国本梨紗部員：

「見ただけでわかる、山椒の量。口に入れるとしっかりと辛味、“山椒の香りが爽やか”なので、軽やかにしびれていく」

さらに、山椒の風味を抽出した黄金色の「自家製しびれオイル」で“追いしび”も楽しめます。

20代女性：

「職場でストレスが溜まったときに、その日のストレスに合わせて強さをいじって。月1ペースでご褒美感覚で来ている」

中毒性抜群！？「ラム肉×希少山椒」

“ランチ営業のみ”、メニューは“麻婆定食1品のみ”でも人気なのは、2025年10月にオープンした『株式会社マーボードウフ』（東京・新橋）。

「麻婆が“中毒性がある”。ラム肉なので他の麻婆豆腐と違う」（40代男性）

「他の店にないラム肉を使っているので、“すごく深みがある”」（50代女性）

タスマニア産の“ラム肉”の柔らかい部分を、食感と旨味を楽しめるように大きめにカット。自家製の麻婆タレで炒めます。

さらに、奈良県産の“希少な山椒”を丸一日焙煎させ、その場で挽いているため“爽やかな風味”を生み出しています。（「羊肉麻婆豆腐定食」1200円）

国本部員：

「すごい。“山椒の香りがフルーティー”ですごく爽やかな香り。ラム肉は“クセが全然なくて”、噛んだ瞬間にほろほろと崩れていく食感」

専門店が増えるワケとは？

麻婆豆腐の専門店が増えている背景には何があるのでしょうか？

『月刊食堂』統括編集長・通山茂之さん：

「“スパイス料理が流行っている”こと。それともう一つ“中国料理全体がトレンド”になっている。その中でも麻婆豆腐はかなり代表的な料理なので」

さらに、店側の事情もあるといいます。

通山さん：

「“単品特化”しているので“人件費も下がる”。人材育成のスピードも上がるという意味でいうと“経営効率が上がっていく”」

カレー＆白い麻婆の“進化系”

麻婆豆腐専門店では、進化系も登場しています。

東京・神田など全国に5店舗を展開する『麻婆豆腐TOKYO』は、ネギ油・山椒油などを使った特製麻婆タレで濃厚な旨味とコクを感じる“王道の麻婆豆腐”が特徴ですが、人気メニューは他にも。

「“カレー”のルーの中に麻婆豆腐がある感じ。めっちゃ美味しい」（20代女性）

「“真っ白”。麻婆豆腐って赤とか黒いイメージがあったので“白いのが珍しい”」（30代女性）

16種類のスパイスをブレンドしたカレー風味の「黄 チーズカレー麻婆豆腐」（1200円※ランチ価格）は、モッツァレラチーズがまろやかさを演出する麻婆豆腐。

国本部員：

「麻婆豆腐とカレーがこんなに合うとは。モッツァレラチーズでコクが増して、麻婆豆腐もスパイスだし、カレーもスパイスだから“相乗効果”でより深みが増していて美味しい」

さらに、“真っ白”というのは、唐辛子や豆板醤を使わずに、鶏肉やきのこ、生クリームソースを使用した「白 うま塩麻婆豆腐」（1100円※ランチ価格）。豆腐やタレの白さが広がる“辛くない”麻婆豆腐です。

『麻婆豆腐TOKYO』オーナー・大久保俊祐さん：

「麻婆豆腐といえばカラシビ（辛い・しびれる）とか四川系のイメージがあるが、味・色・食感のバリエーションを増やせばお客様が楽しめると考えた」

冷やしてストローで「飲む麻婆豆腐」

『ローソン』で1月から発売された「飲む麻婆豆腐」（180g・298円）は、カップ入りでストローで飲む“新感覚ドリンク”。

具材の絹ごし豆腐と大豆ミートの食感に加え、花椒のしびれる辛さを楽しめ、おにぎりともう一品欲しいときにピッタリです。

国本部員：

「豆腐もプルプルで、辛味もしっかり感じる。冷たいドリンクだけど麻婆豆腐」

進化し続ける麻婆豆腐。次はどんな商品が登場するのでしょうか？

（THE TIME,2026年1月20日放送より）