テレビ局には番組を観た視聴者から様々な声が寄せられる。TBSテレビの「視聴者センター」は、こうした声を集約し番組制作の現場にフィードバックさせるのが仕事だ。担当者が寄せられた“声”の一端を紹介する。

1月も半ばを過ぎ、年末年始から日常の生活リズムが戻ってきました。

テレビ各局がさまざまなスペシャル番組を放送するなか、皆様の生活の中にテレビを見る時間はどのくらいあったでしょうか。

12月後半から新年の休暇明けにかけて、いくつかの番組で共通して届いたご意見が目につきました。

まず、ある人気バラエティの企画に対してのご意見です。

「これまで楽しく観ていましたが、今回、下ネタが多数あり、家族で見るのは嫌だと感じました。事前にわかっていれば見ませんでした。今までなかったので安心していましたが、本当にああいうシーンは必要でしたか？」（40代女性）

こうしたご意見は、特に女性から多く寄せられました。

また、お笑いのネタ番組に対しても、家族で見ていたが気まずかったという声が。

「家族で楽しみにしていましたが、下ネタが多くて笑えない家族団らんになりそうでした。子供も見る時間だから気をつけて欲しかったです」（男性30代）

番組にはもちろん「面白かった！」というご意見もいただいていますが、家族で観ていることへのもう一段の配慮を求める声は性別・世代を問わず届きました。

「年末年始なのに性的な内容はふさわしくない」「家族で見ているのに気まずくて楽しめない」という声は10代、20代と若い世代からも寄せられていたのが印象的でした。

一方で、家族で楽しめる番組として定評のある「黄金のワンスプーン！」の新春スペシャル番組には、対照的なご意見が届きました。

「毎回楽しくて、こんなに平和で面白い番組はなかなかないです。小学生の妹にも安心して見せられます！」（10代女性）

「実家でおばあちゃんや親戚含め家族皆で見ました。すぐ次の日に子どものリクエストで“かまマヨ”を作りすぐ完食！新しいおいしさ、楽しさを味わいました。温かくて笑顔になってテーマの食材を使って食べたくなる…お正月に家族や親戚で楽しませてもらいました」（50代女性）

最近は家族そろってテレビを観る機会は減少しているのかと思っていましたが、年末年始という特別な時間には、今も「家族でテレビ」という時間があることに、少しほっとしました。多様なメディアが存在している今、テレビには「安心してみられるコンテンツの提供」を期待している方が多いように感じました。

もうひとつ、この年末年始は、朝の情報番組「THE TIME,」が通常通り放送をしていましたが、これには毎日のように好意的なご意見が届きました。

「私は年末年始関係なく仕事なので、朝からやっている年末特番に虚しくなりそうでしたが、いつも通り放送していた『THE TIME,』を見て頑張ろうという気持ちになりました！」（30代女性）

「年末は毎年早朝からおせち作りや大掃除と慌ただしく過ごすので心身共にクタクタです。さらにテレビ番組が再放送やエンタメばかりになり、いっそう気忙しさを感じていました。ですが今年は『THE TIME,』が通常放送されていたので、いつもと変わらない気分で朝がスタートできました」（60代女性）

年末年始も忙しく過ごす方から、普段通りの番組がもたらす「日常の朝のリズム」がよかったという声が多く届いていました。年越しの形も多様化していると思いますが、だからこそ、普段と変わらないことに安心感を持つ方は増えているのかもしれません。

視聴者からのご意見は時代を映す貴重なバロメーターだと私たちは感じています。今年もより多くの応援の声をいただけるよう、カスタマーサクセス室は現場と視聴者の橋渡し役として力を尽くしていきたいと考えております。

