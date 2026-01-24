桝田沙也香アナ、“手作りのおせち”を披露「料亭の料理ですか？」「これお店のやつー！」 丁寧に作られた繊細なおせちに絶賛の声
テレビ朝日アナウンサーの桝田沙也香（32）が22日、自身のインスタグラムを更新。手作りおせちを披露した。
【写真】「料亭の料理ですか？」桝田沙也香アナが披露した“手作りのおせち”
年始の投稿で、「今年のお料理の目標は、『お節料理を全て丁寧に作れるようになること』」と抱負を語っていた桝田アナ。すでに第1弾として、手作りのお雑煮や昆布巻きを披露していた。
この日は「第2弾はこの3品です」とつづり、「田作り・錦卵・とり鉄扇」が並べられた写真を公開した。手間暇のかかる錦卵について「華やかに彩る主役級のおかずになることが作ってみて分かりました」と振り返り、「込められた意味を知ることも楽しい。ひとつひとつが家族の幸せを願うメッセージになっていて、素敵な文化だなと改めて…」と、日本の伝統へ理解を深める喜びも明かしている。
コメント欄には「すごーい！」「これお店のやつー！」「美味しそう」「料理上手すぎる」「料亭の料理ですか？」「和の心を感じる」などの声が多数寄せられている。
【写真】「料亭の料理ですか？」桝田沙也香アナが披露した“手作りのおせち”
年始の投稿で、「今年のお料理の目標は、『お節料理を全て丁寧に作れるようになること』」と抱負を語っていた桝田アナ。すでに第1弾として、手作りのお雑煮や昆布巻きを披露していた。
この日は「第2弾はこの3品です」とつづり、「田作り・錦卵・とり鉄扇」が並べられた写真を公開した。手間暇のかかる錦卵について「華やかに彩る主役級のおかずになることが作ってみて分かりました」と振り返り、「込められた意味を知ることも楽しい。ひとつひとつが家族の幸せを願うメッセージになっていて、素敵な文化だなと改めて…」と、日本の伝統へ理解を深める喜びも明かしている。
コメント欄には「すごーい！」「これお店のやつー！」「美味しそう」「料理上手すぎる」「料亭の料理ですか？」「和の心を感じる」などの声が多数寄せられている。